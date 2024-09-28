«Дожинки» в Бешенковичах – как отмечают районный праздник тружеников села

Свята хлеборобов – это особое событие, которое завершает важный этап сельскохозяйственного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Издавна люди с большим уважением относились к хлебу. Сколько труда затрачивается, прежде чем он попадает к нам на стол, знают труженики села. Сегодня они – главные герои, ведь в срок и без потерь убрали зерно для своей страны. Первым в Витебской области «Дожинки» сегодня празднует Бешенковичский район. Сюда приехали и немало российских гостей. Рядом граница, и многие воспользовались возможностью окунуться в эту незабываемую атмосферу уникальных обычаев. Сами жители встретили праздник в обновленном городском поселке. Новый облик получили десятки объектов инфраструктуры.

Так, в средней школе № 1 после модернизации открыли стадион, где обустроили индивидуальные площадки для футбола, волейбола и баскетбола. Под навесами разместились уличные тренажеры, зона для воркаута. Для удобства болельщиков установили трибуны. Народные песни, частушки, импровизированные сценки, белорусские костюмы и угощения – так встречали тематические подворья. Жители и гости смогли заглянуть к ним и насладиться праздничной атмосферой. Изюминкой программы стала выставка караваев. Яркие цвета и необычные формы – все районы Витебской области к бренду «Дожинок» отнеслись креативно.

Главное событие праздника прошло в центральном парке, где в торжественной обстановке назвали имена победителей районных соревнований. За достижение высоких показателей на уборке урожая им вручили специальные награды. Аграрии признаются, всегда приятно получать положительную оценку своей работы.

Александр Радкевич, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ООО «Терра Ностра»:

Сезон был веселым, успешным. Всегда на работу шли, как на праздник. С улыбкой, с радостью. В дальнейшем думаем достичь больших результатов.