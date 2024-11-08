Даже в квартире есть масса опасностей – как обустроить быт пожилого человека?

Пожилым людям необходимы особые условия в домашней обстановке, чтобы обеспечить им комфорт и уверенность. В квартире находится масса неочевидных опасностей, способных привести к травме пожилого человека. Об этом следует позаботиться заранее.

Татьяна Рыбак, врач-терапевт клиники «Мерси»: Я как врач-терапевт хочу порекомендовать вам иметь дома определенные вещи, которые сделают жизнь пожилого человека, да и не только, комфортнее. Если у человека имеется сердечно-сосудистое заболевание, необходимо дома иметь аппарат для измерения давления – тонометр. Самым лучшим для домашнего использования является электронный тонометр с подходящей по размеру манжетой и набором батареек. Положите в удобное место запас подходящих батареек, чтобы можно было в нужную минуту воспользоваться ими.

Татьяна Рыбак: Для улучшения приверженности лечения и контроля приема лекарственных препаратов очень хорошо иметь вспомогательные таблицы и средства для напоминания. Таблицу можете вести в виде календаря, расчертить ее по датам и отмечать прием лекарственных препаратов.

Храните лекарства в специальных контейнерах с маркировкой и инструкциями. Помогите пожилым людям организовать прием лекарств в соответствии с рекомендациями врача.

Поместите резиновые коврики с хорошим сцеплением на полу, чтобы предотвратить падения. Установите поручни и поддерживающие рейлинги в ванной комнате и на лестнице, чтобы обеспечить устойчивость.

Татьяна Рыбак:

Антискользящие накладки на обувь – очень актуально зимой для всех. Они снижают риски падений и травматизаций. Уберите препятствия и лежащие на полу провода, чтобы не мешать перемещению по комнате. Также для дома необходима удобная обувь. Хорошо иметь дома обувную ложку с длинной ручкой.

Проверьте дом на предмет неправильно установленной мебели и других потенциально опасных моментов. Убедитесь, что все электрические приборы и провода находятся в рабочем состоянии.

Татьяна Рыбак:

Если у человека есть сахарный диабет, необходимо иметь дома глюкометр для определения уровня глюкозы в крови. С набором ланцетов и тест-полосок. Посмотрите, чтобы их был достаточный запас.