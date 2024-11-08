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Чем запомнился зрителям «Лiстападзiк» – узнали у директора конкурса

08 ноября 2024 14:51
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XXX Минский международный фестиваль «Лістапад» завершается. Главными темами юбилейного кинофорума стали 100-летие белорусского кино и 30-летие фестиваля. Зрители видели около 130 картин из более чем 40 стран. И, конечно, среди любителей кино есть и дети. Причем, как уверяют режиссеры, для маленьких зрителей снимать фильмы едва ли не сложнее, чем для взрослых. Так кто же сорвал аплодисменты конкурса детской и юношеской аудитории «Лiстападiк»? Узнаем у нашей гостьи. 

В студии «Нового утра» Екатерина Тамкович-Латуто, директор этого конкурса.

Чем запомнился зрителям «Лiстападзiк» – узнали у директора конкурса-2

Ольга Бурлакова, ведущая:
Как, в принципе, по ощущениям, настоящий фестиваль «Лiстападiк»?

Екатерина Тамкович-Латуто, директор конкурса детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк»:
Вы знаете, ощущения двоякие. Это и радость, это и восторг от того, как все у нас прошло, потому что прошло всё с аншлагом. Это и легкая печаль, потому что мы вроде как... Вот первые мы подвели итоги, мы на данный момент приостановились. Хотя мы точно знаем, что мы продолжим и будем искать и дальше хорошее, интересное кино для наших детей.

Ольга Бурлакова:
А сколько участников, кстати, было именно на «Лiстападзiке»?

Чем запомнился зрителям «Лiстападзiк» – узнали у директора конкурса-4

Екатерина Тамкович-Латуто:
На «Лiстападзiке» у нас было семь фильмов-конкурсантов из шести стран мира.

Подробности в интервью.

# Фестиваль # Конкурс

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