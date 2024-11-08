Чем запомнился зрителям «Лiстападзiк» – узнали у директора конкурса

XXX Минский международный фестиваль «Лістапад» завершается. Главными темами юбилейного кинофорума стали 100-летие белорусского кино и 30-летие фестиваля. Зрители видели около 130 картин из более чем 40 стран. И, конечно, среди любителей кино есть и дети. Причем, как уверяют режиссеры, для маленьких зрителей снимать фильмы едва ли не сложнее, чем для взрослых. Так кто же сорвал аплодисменты конкурса детской и юношеской аудитории «Лiстападiк»? Узнаем у нашей гостьи.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Как, в принципе, по ощущениям, настоящий фестиваль «Лiстападiк»?

Екатерина Тамкович-Латуто, директор конкурса детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк»:

Вы знаете, ощущения двоякие. Это и радость, это и восторг от того, как все у нас прошло, потому что прошло всё с аншлагом. Это и легкая печаль, потому что мы вроде как... Вот первые мы подвели итоги, мы на данный момент приостановились. Хотя мы точно знаем, что мы продолжим и будем искать и дальше хорошее, интересное кино для наших детей.

Ольга Бурлакова:

А сколько участников, кстати, было именно на «Лiстападзiке»?