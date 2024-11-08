Посмотрите, как «варят» знаменитую белорусскую зубную пасту! Побывали на производстве

Становление компании «Модум» начиналось с жидкого мыла Elegance. Сегодня предприятие прежде всего известно своей продукцией по уходу за полостью рта.

Ольга Безводицкая, директор по маркетингу предприятия «Модум»:

Слышите такой характерный запах ментола? Как вы думаете, что мы варим сегодня?

Анна Корольчук, корреспондент:

Зубную пасту.

Ольга Безводицкая:

Правильно. Это большие реакторы, они работают по принципу большой цистерны, канистры, кастрюли, как дома вы варите суп, примерно так же. Мы помещаем туда все ингредиенты, они определенным образом смешиваются а-ля большим миксером. После того как мы приготовили наш продукт, мы его выгружаем в специальные канистры. И он какое-то время проходит микробиологию. Мы берем пробы. И если нам лаборатория говорит, что все окей, мы можем его фасовать.

Производственный процесс здесь сравнивают с кулинарией. А начинается вся магия в лаборатории, где подбирают нужные ингредиенты и создают «рецепты красоты». Иногда этот процесс может длиться около года.