Посмотрите, как «варят» знаменитую белорусскую зубную пасту! Побывали на производстве

Становление компании «Модум» начиналось с жидкого мыла Elegance. Сегодня предприятие прежде всего известно своей продукцией по уходу за полостью рта.
Становление компании «Модум» начиналось с жидкого мыла Elegance. Сегодня предприятие прежде всего известно своей продукцией по уходу за полостью рта.
Ольга Безводицкая, директор по маркетингу предприятия «Модум»:
Слышите такой характерный запах ментола? Как вы думаете, что мы варим сегодня?
Анна Корольчук, корреспондент:
Зубную пасту.
Ольга Безводицкая:
Правильно. Это большие реакторы, они работают по принципу большой цистерны, канистры, кастрюли, как дома вы варите суп, примерно так же. Мы помещаем туда все ингредиенты, они определенным образом смешиваются а-ля большим миксером. После того как мы приготовили наш продукт, мы его выгружаем в специальные канистры. И он какое-то время проходит микробиологию. Мы берем пробы. И если нам лаборатория говорит, что все окей, мы можем его фасовать.
Производственный процесс здесь сравнивают с кулинарией. А начинается вся магия в лаборатории, где подбирают нужные ингредиенты и создают «рецепты красоты». Иногда этот процесс может длиться около года.
Елена Красней, начальник сектора научных исследований предприятия «Модум»:
Модные ингредиенты приходят и уходят. Но некоторые из них остаются на долгие годы вместе с нами. Такие, как гиалуроновая кислота, ретинол, ниацинамид. Их сейчас знают все, они у всех на слуху. Все понимают, что они действительно работают. И во многом это золотой стандарт в своей сфере активности. Но некоторые ингредиенты врываются с разбегу на наше поле и начинают на нем играть в лидеров. Например, сейчас, после взрыва популярности в TikTok, стал очень популярен экстракт розмарина в средствах для ухода за волосами. Интересные есть ферментированные ингредиенты, которые пришли к нам из азиатской культуры, это ферментированная вода рисовая, которая сейчас тоже потихоньку карабкается на косметический пьедестал.
Кроме косметического эффекта, текстура продукта должна соответствовать упаковке и замыслу маркетологов.
Ольга Безводицкая, директор по маркетингу предприятия «Модум»:
Мы читаем постоянно о тенденциях. Мы проводим глубинные интервью, мы спрашиваем у белорусской женщины, что она хочет, как она хочет быть красивой, что ей для этого нужно. Поэтому пытаемся и делаем косметику, которая должна быть и доступной по цене, и работающей. Мы ездим на международные выставки, читаем очень много, анализируем конкурентов и вдохновляемся.
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