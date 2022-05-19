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Делегация Нижегородской области встретится с членами белорусского правительства

19 мая 2022 07:59
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Делегация Нижегородской области во главе с губернатором 19 мая встретится с членами правительства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Нижегородской области встретится с членами белорусского правительства-1

Нижегородская область – один из самых крупных для нашей страны партнеров среди российских регионов. Товарооборот в 2021 году превысил миллиард долларов. Тем не менее есть возможности для усиления кооперации в самых разных отраслях. Их обсудили накануне в Совете Республики.

# Беларусь-Россия # общество # Глеб Никитин # Фотофакт

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