Делегация Нижегородской области встретится с членами белорусского правительства

Делегация Нижегородской области во главе с губернатором 19 мая встретится с членами правительства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нижегородская область – один из самых крупных для нашей страны партнеров среди российских регионов. Товарооборот в 2021 году превысил миллиард долларов. Тем не менее есть возможности для усиления кооперации в самых разных отраслях. Их обсудили накануне в Совете Республики.