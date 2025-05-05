Замминистра информации: 2020 год развязал руки, журналисты начали заходить туда, куда раньше боялись

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

Я соглашусь с тем доводом, что нам и раньше не мешало работать. Если мы с вами откроем Директиву № 12, то мы найдем раздел тех правовых актов, которых Директива отменяет, это страница нормативных документов, постановления, указы, распоряжения, которые сегодня Директивой упорядочены. Второй момент, на который я бы поставил особый акцент: если помните, мы где-то полтора года назад тоже в этой студии что-то подобное обсуждали, тогда где-то еще проскакивала мысль такая: вот вы идеологи, а мы журналисты, а вы депутаты и так далее. Сегодня, если внимательно читать Директиву, понятно, кто занимается идеологией. И журналисты здесь играют заглавную скрипку, второй строчкой в Директиве как субъекты прописаны, это тоже немаловажно. Это определенная ответственность, потому что сегодня мы с вами если не законодатели, то глашатаи той информационной политики, идеологии, которую надо донести до населения, делать это абсолютно разными способами, в том числе и в цифровых платформах.

2020 год, если мы его вспоминаем, на самом деле развязал руки, журналисты, в том числе и в регионах, начали заходить туда, куда раньше боялись, не умели, не хотели, но жизнь заставила быть там, где наш враг себя полноценно, комфортно чувствовал, а сейчас им там некомфортно. Сейчас им надо уже искать более тонкий юмор или какое-то другие моменты, чтобы где-то показать недоработки или еще какие-то моменты, связанные с современностью нашей работы. И то, что сегодня мы сделали невозможным чувствовать себя безнаказанным, в том числе и в этих средах, это заслуга всех, кто не побоялся, работал честно, благодаря Директиве укрепили свои позиции.