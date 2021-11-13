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В больницах Минска обеспечат кислородом каждую палату. Какие задачи поставил Дмитрий Пиневич?

13 ноября 2021 13:30
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Новости Беларуси. В больницах Минска обеспечат кислородом каждую палату. Такую задачу поставил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В последние недели эпидситуация несколько улучшилась. Однако COVID только ослабил напор. Медикам стоит быть готовыми к разным ситуациям. Вместе с тем количество поступающих в реанимационные отделения снижается. В стационарах появляются свободные места. По мере возможности больницам, ранее перепрофилированным под оказание помощи пациентам с COVID, необходимо возвращаться к обычному режиму.  

В больницах Минска обеспечат кислородом каждую палату. Какие задачи поставил Дмитрий Пиневич?-1

Так, с понедельника, 8 ноября, пациентов Ушачской ЦРБ стало принимать терапевтическое отделение. До этого оно работало в режиме ковидного госпиталя. Сегодня здесь проходят лечение более 10 пациентов с различными недугами.  

В больницах Минска обеспечат кислородом каждую палату. Какие задачи поставил Дмитрий Пиневич?-4

Анжелика Миренкова, главный врач Ушачской центральной районной больницы:  
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и уменьшением заболеваемости в Ушачском районе ранее перепрофилированные койки возвращаются к режиму обычного функционирования. Число коек для лечения пациентов с инфекцией COVID-19 в нашем учреждении в течение последних двух недель уменьшилось в два раза. Благодаря этому в настоящее время в Ушачской больнице оказывается плановая медицинская помощь пациентам различного профиля.  

В больницах Минска обеспечат кислородом каждую палату. Какие задачи поставил Дмитрий Пиневич?-7

Сегодня Ушачская районная больница готова принимать на лечение пациентов в терапию, хирургию, неврологию и гинекологию. За помощью к более узким специалистам направят в Полоцк, где расположен межрегиональный центр.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Анжелика Миренкова # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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