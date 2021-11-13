В больницах Минска обеспечат кислородом каждую палату. Какие задачи поставил Дмитрий Пиневич?

Новости Беларуси. В больницах Минска обеспечат кислородом каждую палату. Такую задачу поставил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние недели эпидситуация несколько улучшилась. Однако COVID только ослабил напор. Медикам стоит быть готовыми к разным ситуациям. Вместе с тем количество поступающих в реанимационные отделения снижается. В стационарах появляются свободные места. По мере возможности больницам, ранее перепрофилированным под оказание помощи пациентам с COVID, необходимо возвращаться к обычному режиму.

Так, с понедельника, 8 ноября, пациентов Ушачской ЦРБ стало принимать терапевтическое отделение. До этого оно работало в режиме ковидного госпиталя. Сегодня здесь проходят лечение более 10 пациентов с различными недугами.

Анжелика Миренкова, главный врач Ушачской центральной районной больницы:

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и уменьшением заболеваемости в Ушачском районе ранее перепрофилированные койки возвращаются к режиму обычного функционирования. Число коек для лечения пациентов с инфекцией COVID-19 в нашем учреждении в течение последних двух недель уменьшилось в два раза. Благодаря этому в настоящее время в Ушачской больнице оказывается плановая медицинская помощь пациентам различного профиля.