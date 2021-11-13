Караник: мы преобразуем Жировичи, сделаем их более удобными для жизни

Новости Беларуси. Будущее Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря обсудили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплекс «должен стать жемчужиной» – это слова нашего Президента. Александр Лукашенко в июне посещал Жировичи. При этом после реставрации здания должны предстать в первозданном виде. На сохранение уникальной православной святыни, которой уже 500 лет, государство готово выделить дополнительные средства. В целом Жировичи планируют модернизировать от центра до окраин до идеального состояния. Населенный пункт превратится в современный эталонный агрогородок по подобию Копыси. На выполнение задач отведено три года.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Жировичи должны стать населенным пунктом нового типа, где удобства людей поставлены на первое место. И здесь разные бюджеты – это будет районный, областной, республиканский. Мы преобразуем Жировичи, сделаем их более удобными для жизни. Мы восстановим наше историческое наследие и проведем какие-то дополнительные работы по реконструкции, чтобы создать точку притяжения не только для наших жителей, но и для туристов соседних стран.