Лукашенко поручил ужесточить подготовку водителей в автошколах

Настоящее и будущее ДОСААФ, национальная школа гражданской авиации и ужесточение требований к подготовке водителей – краткий перечень основных тем, поднятых сегодня, 22 апреля, Президентом во время посещения Минского аэроклуба в Липках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь – единственное государство на постсоветском пространстве, сохранившее и развивающее сеть аэроклубов. Сейчас их пять. Несмотря на авиационную специализацию, экономика ДОСААФ десятилетиями держится на подготовке водителей. К ее качеству, в целом, есть вопросы. Александр Лукашенко считает необходимым пересмотреть подходы – в интересах безопасности на дорогах.

Сюда его из Боровой, по поручению Александра Лукашенко, перебазировали в 2017 году. Сейчас здесь готовят военных летчиков и профессиональных пилотов гражданской авиации. В 2025-м состоялся первый выпуск специалистов, подготовленных, по поручению Президента в Академии авиации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо ужесточать подготовку водителей. Ну, вы же видите сами, взрослый человек, опытный. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. Все на автомобилях. И порой даже я, которых знаю людей, им нельзя садиться за руль. Потому что они боятся, страх какой-то, ну, знаете, что. Водителям не родиться надо, ну, как-то…

– Иметь определенные способности, так сказать.

Александр Лукашенко:

От природы должен быть, а у нас это не всегда.

– Мы это осознаем, Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко:

Вот ДОСААФ, в разрезе эти двигатели, коробка передач, задний мост, передний и прочее, они это все имели. Материальная база была хорошей. Я знаю, что она никуда не делась.

– Все сохранили.

Александр Лукашенко:

Только надо так дисциплинку в ДОСААФ подтянуть по водителям. Чтобы мы достойных водителей готовили. Чтобы они могли на дорогу выезжать на автомобиле. Как бы они на меня сегодня ни обиделись, когда услышат этот спич от меня. Они будут мне благодарны, потому что жить же будут.

Сегодня ДОСААФ – это не только самолеты и автомобили. Здесь учат судовождению, работе с дронами, развивают радиоспорт. И учат успешно: воспитанники общества регулярно привозят награды с престижных международных турниров.