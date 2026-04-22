В Великобритании начались массовые сокращения

В Великобритании началась волна массовых сокращений. Об этом говорится в отчете опубликованном Управлением национальной статистики. По его данным, с начала года лишилось работы 11 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам экономистов, число уволенных работников будет только увеличиваться. Топливный и экономический кризис, вызванный ближневосточным конфликтом привел к росту производственных затрат. Компании вынуждены избавляться от сотрудников и резко сократить набор персонала. Количество вакансий в стране упало до самого низкого уровня за последние 5 лет. Если в начале года уровень безработицы составлял около 5 %, то в ближайшие месяцы он может достичь 6 %.

Пэт Макфадден, министр труда и пенсий Великобритании:

Эти цифры показывают, что если в начале года наблюдалось нормализация ситуации на рынке труда. То теперь мы не можем этим похвастаться. Но мы не можем избежать последствий войны на Ближнем Востоке, которые в ближайшие месяцы, вероятно, отразятся как на занятости, так и на ценах.

Тоже Управление статистики опубликовало данные о том, что уровень инфляции в Великобритании вырос более, чем на 3 %. И это повышение вызвано скачком цен на автомобильное топливо, которое подорожало почти на 10 %. Рост цен распространится не только на автозаправочные станции, но и на все товары и услуги. А в ближайшие месяцы ожидается подорожание тарифов на газ и электроэнергию.