Беларусь демонстрирует впечатляющий рост экспорта в первом квартале 2026 года – плюс 36 %. Этот подъем сопровождается резким, 95-процентным увеличением заявок на перевозки из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это – на фоне общего спада в сегменте импортных грузоперевозок, который составил 18 % в годовом исчислении и полтора процента к предыдущему кварталу. Сказалось положение дел на российском направлении. Многие китайские товары теперь поступают напрямую, минуя российских дистрибьюторов. Также укрепление российского рубля снизило привлекательность закупок в России для белорусских компаний, уменьшив их рентабельность, что, вероятно, повлияло на объемы потока грузов.

Вера Гусакова, директор белорусского представительства международной логистической платформы:

Логистическая платформа отражает изменения во внешней торговле Беларуси, где товарооборот с Китаем растет быстрее, чем с Россией. И Китай становится вторым по значимости торговым партнером Беларуси. Это свидетельствует о том, что многие китайские товары теперь поступают напрямую в Беларусь, минуя российских дистрибьюторов.

Логистический путь из Китая в Беларусь все чаще проходит через Казахстан, который становится ключевым транзитным звеном. В настоящее время там активно строят масштабный транспортно-логистический комплекс «Тобыл». Там будут сосредоточены терминалы, склады, таможня, IT-инфраструктура и сервисные службы. Ожидается, что это позволит оптимизировать обработку и контроль над перемещаемыми товарами. Сегодня около 50 % грузового потока из КНР в нашу страну следует транзитом через Казахстан, в основном железнодорожным и автомобильным транспортом.