Беларусь демонстрирует впечатляющий рост экспорта в первом квартале 2026 года – плюс 36 %. Этот подъем сопровождается резким, 95-процентным увеличением заявок на перевозки из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь демонстрирует впечатляющий рост экспорта в первом квартале 2026 года – плюс 36 %. Этот подъем сопровождается резким, 95-процентным увеличением заявок на перевозки из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все это – на фоне общего спада в сегменте импортных грузоперевозок, который составил 18 % в годовом исчислении и полтора процента к предыдущему кварталу. Сказалось положение дел на российском направлении. Многие китайские товары теперь поступают напрямую, минуя российских дистрибьюторов. Также укрепление российского рубля снизило привлекательность закупок в России для белорусских компаний, уменьшив их рентабельность, что, вероятно, повлияло на объемы потока грузов.
Вера Гусакова, директор белорусского представительства международной логистической платформы:
Логистическая платформа отражает изменения во внешней торговле Беларуси, где товарооборот с Китаем растет быстрее, чем с Россией. И Китай становится вторым по значимости торговым партнером Беларуси. Это свидетельствует о том, что многие китайские товары теперь поступают напрямую в Беларусь, минуя российских дистрибьюторов.
Логистический путь из Китая в Беларусь все чаще проходит через Казахстан, который становится ключевым транзитным звеном. В настоящее время там активно строят масштабный транспортно-логистический комплекс «Тобыл». Там будут сосредоточены терминалы, склады, таможня, IT-инфраструктура и сервисные службы. Ожидается, что это позволит оптимизировать обработку и контроль над перемещаемыми товарами. Сегодня около 50 % грузового потока из КНР в нашу страну следует транзитом через Казахстан, в основном железнодорожным и автомобильным транспортом.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Китай покупал нефть с дисконтом. А сегодня покупает с премией. Как вы думаете, себестоимость китайской промышленности терпит какие-то проблемы? Терпит. Читайте далее.
Рост экспорта из Китая в Беларусь обусловлен укреплением стратегического партнерства, масштабными инвестициями, поставками китайской техники, автомобилей и оборудования, которые заполняют ниши, замещая санкционные западные товары