Лукашенко поздравил сотрудников ГКСЭ с Днем судебного эксперта

Своим ежедневным добросовестным трудом они вносят важный вклад в обеспечение правопорядка, защиту прав граждан, общественных и государственных интересов. Так охарактеризовал Президент Белаурси сотрудников и гражданский персонал Государственного комитета судебных экспертиз, поздравляя их с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сегодня ваши высокие компетенции, объективность, владение передовыми научными методиками и технологиями помогают решать сложнейшие профессиональные задачи и раскрывать самые опасные и резонансные преступления, а ответственность и стремление к совершенствованию свидетельствуют о большом потенциале. Убежден, что коллектив Государственного комитета судебных экспертиз, который отличают сплоченность, патриотизм и верность служебному долгу, и далее будет шагать в ногу со временем, оставаясь надежным фундаментом в работе всей системы судопроизводства», – отметил Лукашенко.