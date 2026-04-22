Строители завершают монтаж панелей в пострадавшей при вспышке газа десятиэтажке в Гомеле

В Гомеле продолжается восстановление десятиэтажного дома по улице Косарева, пострадавшего от взрыва газа. Особенно сложные работы идут в третьем подъезде, где с шестого по десятый этаж фактически заново смонтировали несущие конструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобный опыт в Беларуси можно назвать первым – специалисты адаптировали старые инженерные решения под современные нормы. Сейчас строители приступают к обустройству технического этажа и плит кровли. Завершить монтаж планируют до конца месяца. Параллельно ведут внутренние инженерные работы.

Павел Корхов, первый заместитель директора – главный инженер предприятия «Гомельремстрой»: По инженерным коммуникациям работают у нас электрики, занимаемся устройством проводки уже в восстановленных квартирах с пятого по десятый этаж. На сегодняшний день уже у нас готова ливневая канализация. Канализация, водоснабжение, холодное-горячее в подвале, занимаемся разводкой магистрали отопления, готовимся к монтажу теплового узла.

Александр Гончаров, генеральный директор Гомельского домостроительного комбината:

Больших сложностей после прохождения экспертизы не возникло. На первом этапе совместно с проектировщиками, разработка новых узлов, все вот это вызывало сложности. А остальное это штатная работа. Работы ведутся внутри третьего подъезда, прокладываются коммуникации: сети водопровода, канализации.

На объекте ежедневно заняты около 70 специалистов «Гомельремстрой». Предприятие держит постоянную связь с жильцами: обсуждаются детали отделки, возникающие вопросы оперативно решают с проектным институтом. Дому постепенно возвращают целостный облик: новые панели, инженерные системы и отделка должны обеспечить безопасность и комфорт для тех, кто вскоре вернется в свои квартиры.