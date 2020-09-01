«У нас новый микрорайон, как будто бы новый город». Как многодетная семья живёт в Смолевичах
Посреди свеженьких высоток ставить рекорды в радость. В городе-спутнике Смолевичи микрорайон для многодетных растет, как на дрожжах. Семья Альшевских из числа местных. Ей, как никому, очевиден прогресс. 6 детских садов, 3 школы, игровые площадки с безопасным покрытием и радужные муралы. Одним словом, хочется жить.
Сергей Альшевский, многодетный папа:
Мы нашли решение, нас тут много, мы построили такую гардеробную. Там разместили вещи, там где-то банки стоят, закатки.
Закатки я сам катаю, у меня это получается хорошо. Девочки у меня любят компоты, вишневые самые хорошие.
Новоселами по Социалистической, 62 Альшевские стали 4 года назад. Попали под льготный кредит: 40 лет под 1%. Квадратный метр здесь в разы дешевле столичного. Квартирный вопрос решали своими силами. Из окон виды на большую стройку и ощущение больших перспектив.
Сергей Альшевский:
Познакомился с минскими ребятами, которые сюда приехали, они сказали, мы плакали здесь первых 2 месяца, потому что были в поле, больше ничего. Сейчас, говорят, здесь так великолепно. Здесь все застраивается, инфраструктура вся строится. Здесь есть и магазины, и рынок.
Наталья Альшевская, многодетная мама:
Торгово-развлекательный центр открылся. Павильонов море, рабочих мест в торгово-развлекательном центре море.
А еще местный хлебозавод, птицефабрика, завод железобетонных изделий и масса рабочих мест. Маршрутки ходят каждые 15 минут, чтобы вовремя быть на посту. Но самое главное – здесь отличная экология. В двух шагах от дома шикарный пляж с турникетами и березовая роща, в которой шашлык особенно вкусный. За 40 км от Минска есть, где разгуляться душе и чем себя занять.
Владимир Иванов, сын:
Есть залы, там можно поиграть в футбол, баскетбол. Футбольное поле и баскетбольные кольца есть. Там и залы есть тренажерные.
Наталья Альшевская:
Очень много всяких танцевальных студий. Есть художественная гимнастика у нас. Очень развит у нас в городе хоккей на траве для девочек, у нас очень сильная команда, она практически вся входит в сборную республики.
К слову, сейчас в Смолевичах 770 многодетных семей. Для «богатых родителей» в ближайших планах построить еще шесть домов, а в новом микрорайоне более 240 тысяч квадратных метров. С ними вырастут и две новые школы и четыре детских сада. Пока новое поколение в ожидании бассейнов, летают на батутах.
Сергей Альшевский:
Это площадка для отдыха, здесь мероприятия проводятся праздничные. Здесь очень весело.
Наталья Альшевская:
Устанавливают аттракционы, кони-пони. У нас новый микрорайон, как будто бы новый город.
Для полного счастья Альшевским не хватает только авто. Но этот вопрос планируют снять с повестки дня и отправиться в путешествие.
К слову, сегодня из 6,5 тысяч многодетных семей в Минске три уже строятся и получают соцжилье. В Минской области из 8,4 тысяч около двух отпразднуют новоселье, еще три станут ближе к мечте. И хоть в приоритете остаются семьи с четырьмя и более детьми или детьми с инвалидностью, создать уютное гнездышко есть возможность у всех нуждающихся.
Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
С сегодняшнего времени действует программа по 240-му Указу, когда многодетным семьям компенсируются проценты по коммерческим кредитам, взятым на цели строительства жилья. Как правило, срок такого кредита составляет до 20 лет, и средний процент приближен к реальному одному, может быть, даже и менее. Кроме государственной поддержки, существует такое понятие, как семейный капитал, он составляет порядка 10 тысяч долларов на семью, которой можно также направить на строительство жилья.
Татьяна Кравченко, председатель ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:
На каждого члена семьи предусмотрено 20 метров жилья. У кого трое деток – государство погашает 75%, у кого 4 и более, погашается кредит этой семьи в размере 100%.