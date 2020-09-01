«У нас новый микрорайон, как будто бы новый город». Как многодетная семья живёт в Смолевичах

Посреди свеженьких высоток ставить рекорды в радость. В городе-спутнике Смолевичи микрорайон для многодетных растет, как на дрожжах. Семья Альшевских из числа местных. Ей, как никому, очевиден прогресс. 6 детских садов, 3 школы, игровые площадки с безопасным покрытием и радужные муралы. Одним словом, хочется жить.

Сергей Альшевский, многодетный папа:

Мы нашли решение, нас тут много, мы построили такую гардеробную. Там разместили вещи, там где-то банки стоят, закатки.

Закатки я сам катаю, у меня это получается хорошо. Девочки у меня любят компоты, вишневые самые хорошие.

Новоселами по Социалистической, 62 Альшевские стали 4 года назад. Попали под льготный кредит: 40 лет под 1%. Квадратный метр здесь в разы дешевле столичного. Квартирный вопрос решали своими силами. Из окон виды на большую стройку и ощущение больших перспектив.

Сергей Альшевский:

Познакомился с минскими ребятами, которые сюда приехали, они сказали, мы плакали здесь первых 2 месяца, потому что были в поле, больше ничего. Сейчас, говорят, здесь так великолепно. Здесь все застраивается, инфраструктура вся строится. Здесь есть и магазины, и рынок.

Наталья Альшевская, многодетная мама:

Торгово-развлекательный центр открылся. Павильонов море, рабочих мест в торгово-развлекательном центре море. А еще местный хлебозавод, птицефабрика, завод железобетонных изделий и масса рабочих мест. Маршрутки ходят каждые 15 минут, чтобы вовремя быть на посту. Но самое главное – здесь отличная экология. В двух шагах от дома шикарный пляж с турникетами и березовая роща, в которой шашлык особенно вкусный. За 40 км от Минска есть, где разгуляться душе и чем себя занять.

Владимир Иванов, сын:

Есть залы, там можно поиграть в футбол, баскетбол. Футбольное поле и баскетбольные кольца есть. Там и залы есть тренажерные. Наталья Альшевская:

Очень много всяких танцевальных студий. Есть художественная гимнастика у нас. Очень развит у нас в городе хоккей на траве для девочек, у нас очень сильная команда, она практически вся входит в сборную республики.

К слову, сейчас в Смолевичах 770 многодетных семей. Для «богатых родителей» в ближайших планах построить еще шесть домов, а в новом микрорайоне более 240 тысяч квадратных метров. С ними вырастут и две новые школы и четыре детских сада. Пока новое поколение в ожидании бассейнов, летают на батутах. Сергей Альшевский:

Это площадка для отдыха, здесь мероприятия проводятся праздничные. Здесь очень весело.

Наталья Альшевская:

Устанавливают аттракционы, кони-пони. У нас новый микрорайон, как будто бы новый город. Для полного счастья Альшевским не хватает только авто. Но этот вопрос планируют снять с повестки дня и отправиться в путешествие.

К слову, сегодня из 6,5 тысяч многодетных семей в Минске три уже строятся и получают соцжилье. В Минской области из 8,4 тысяч около двух отпразднуют новоселье, еще три станут ближе к мечте. И хоть в приоритете остаются семьи с четырьмя и более детьми или детьми с инвалидностью, создать уютное гнездышко есть возможность у всех нуждающихся.

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

С сегодняшнего времени действует программа по 240-му Указу, когда многодетным семьям компенсируются проценты по коммерческим кредитам, взятым на цели строительства жилья. Как правило, срок такого кредита составляет до 20 лет, и средний процент приближен к реальному одному, может быть, даже и менее. Кроме государственной поддержки, существует такое понятие, как семейный капитал, он составляет порядка 10 тысяч долларов на семью, которой можно также направить на строительство жилья.