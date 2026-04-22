Сызрань подверглась массированной атаке 11 украинских БПЛА, есть погибшие

Киев атаковал Сызрань 11 БПЛА, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Утром 22 апреля на территории Сызрани произошло падение не менее 11 украинских БЛА, которые впоследствии сдетонировали.

Из-за атаки повреждены гражданские объекты и два жилых дома, в одном из которых произошло обрушение подъезда. Сообщается о гибели женщины и ребенка. 4 человека спасены из-под завалов, еще 12 – получили травмы.

Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено дело о теракте.

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