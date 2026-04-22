СМИ: в США составили список «хороших и плохих» стран НАТО

Белым домом разработан «список хороших и плохих» стран Североатлантического альянса, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

По сведениям издания, у администрации Трампа есть цель наказать союзников, которые отказались поддержать боевые действия против Ирана.

Как указывается, документ был подготовлен перед недавним визитом генсека НАТО Марко Рютте в США. В перечне государства – участники блока разбиты на категории в соответствии с размером вклада в деятельность блока.

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