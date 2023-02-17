Даже если имплант порвался, силикон не вытечет. Почему увеличение груди – безопасная операция?
Комплексы! Вот что чаще всего толкает женщину на операцию, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Браки трещат по швам, мужчины уходят к стройным блондинкам, запросто променяв борщ супруги на красивое тело любовницы. И такое бывает. Именно мужчины чаще всего формируют у женщины тот или иной стереотип.
Кстати, самый распространенный миф современности: мужчинам нравится большая грудь. Размер вовсе не имеет значения! Во всяком случае, для большинства. Куда важнее, чтобы женщина была красивой внутри, а уж ее бюст – дело второстепенное. Потому сегодня во многих клиниках наблюдается ситуация, обратная той, что была еще лет 10 назад.
Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:
Стали приходить пациентки, которые хотят удалить импланты. Либо сформировалась контрактура, либо болевые ощущения. Некоторые не смогли привыкнуть к объему этих имплантов. Во всем мире где-то около 30 % операций на молочные железы – это удаление имплантов.
Сегодня ходит много споров вокруг безопасности имплантов. Одни пророчат абсолютную потерю чувствительности груди, вторые шепчутся про огромные рубцы. Третьи обещают долгую и болезненную реабилитацию. Есть и вовсе невероятные заявления вроде того, что силиконовая грудь может лопнуть в самолете или замерзнуть на морозе. На деле же все абсолютно безопасно.
Владимир Подгайский:
Силикон жидкий. С помощью температуры его доводят, что он становится такой формы. Но он никогда не вытечет, потому что он вот такой. Это разрыв оболочки, случайно царапнули. Он у меня лежит уже год, и ничего с ним не делается. Точно так же и в организме. Если он вытечет, то спрячется.