Двухметровый зубр из 96-летнего дуба появился в Воложинском районе

Новости Беларуси. Необычный арт-объект появился в городском поселке Ивенец Воложинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычный арт-объект появился в городском поселке Ивенец Воложинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Двухметрового зубра выполнил местный мастер Николай Задрейко. Животное было вырезано из цельного куска дуба. Дереву, кстати, 96 лет. Уникальную скульптуру установили на въезде в поселок, напротив автобусной остановки на улице 17 Сентября.
Николай Задрейко, ведущий методист Ивенецкого музея традиционной культуры:
Сама работа где-то около двух тонн весом. Ну и сам зубр – это как начало пущи. С Ивенца начинается пуща Налибокская, поэтому решили зубра тут установить.
Деревянная скульптура выполнена по заказу местного предпринимателя, он хотел сделать такой подарок своей малой родине. Над зубром мастер работал почти месяц. Кстати, работы Николая Задрейко можно найти в самых разных городах Беларуси, некоторые скульптуры есть и в Польше.