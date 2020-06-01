Двухметровый зубр из 96-летнего дуба появился в Воложинском районе

Новости Беларуси. Необычный арт-объект появился в городском поселке Ивенец Воложинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Двухметрового зубра выполнил местный мастер Николай Задрейко. Животное было вырезано из цельного куска дуба. Дереву, кстати, 96 лет. Уникальную скульптуру установили на въезде в поселок, напротив автобусной остановки на улице 17 Сентября.

Николай Задрейко, ведущий методист Ивенецкого музея традиционной культуры:

Сама работа где-то около двух тонн весом. Ну и сам зубр – это как начало пущи. С Ивенца начинается пуща Налибокская, поэтому решили зубра тут установить.