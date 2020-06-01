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Двухметровый зубр из 96-летнего дуба появился в Воложинском районе

01 июня 2020 17:11
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Новости Беларуси. Необычный арт-объект появился в городском поселке Ивенец Воложинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Двухметровый зубр из 96-летнего дуба появился в Воложинском районе-1

Двухметрового зубра выполнил местный мастер Николай Задрейко. Животное было вырезано из цельного куска дуба. Дереву, кстати, 96 лет. Уникальную скульптуру установили на въезде в поселок, напротив автобусной остановки на улице 17 Сентября.

Двухметровый зубр из 96-летнего дуба появился в Воложинском районе-4

Николай Задрейко, ведущий методист Ивенецкого музея традиционной культуры:
Сама работа где-то около двух тонн весом. Ну и сам зубр – это как начало пущи. С Ивенца начинается пуща Налибокская, поэтому решили зубра тут установить.

Двухметровый зубр из 96-летнего дуба появился в Воложинском районе-7

Деревянная скульптура выполнена по заказу местного предпринимателя, он хотел сделать такой подарок своей малой родине. Над зубром мастер работал почти месяц. Кстати, работы Николая Задрейко можно найти в самых разных городах Беларуси, некоторые скульптуры есть и в Польше.

# Скульптура # общество # Николай Задрейко # Фотофакт

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