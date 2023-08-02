Экспорт, поддержка и обмен опытом. Вот какие возможности откроются перед Беларусью при членстве в ШОС

В отличие от мелкого Запада белорусская молодежь мыслит масштабно, геополитически. ШОС и какие выгоды для этого Беларуси? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
В отличие от мелкого Запада белорусская молодежь мыслит масштабно, геополитически. ШОС и какие выгоды для этого Беларуси? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Владимир Мишустин, социальный педагог Новополоцкого государственного политехнического колледжа:
У нас открывается окно новых возможностей.
Григорий Азаренок, СТВ:
Каких?
Владимир Мишустин:
Экономическая – экспорт, политическая – обмен опытом, поддержка друг друга. Самое главное, лично мое мнение как белоруса, патриота своей страны, – это военная поддержка.
Григорий Азаренок:
Это еще нигде не сказано, не декларировано, что ШОС будет выполнять какие-то военные обязательства.
Владимир Мишустин:
Лично я считаю, что при вступлении в ШОС… Защищен – значит вооружен.
Григорий Азаренок:
С этим абсолютно согласен.
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