Экспорт, поддержка и обмен опытом. Вот какие возможности откроются перед Беларусью при членстве в ШОС

В отличие от мелкого Запада белорусская молодежь мыслит масштабно, геополитически. ШОС и какие выгоды для этого Беларуси? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Владимир Мишустин: Экономическая – экспорт, политическая – обмен опытом, поддержка друг друга. Самое главное, лично мое мнение как белоруса, патриота своей страны, – это военная поддержка.

Владимир Мишустин, социальный педагог Новополоцкого государственного политехнического колледжа: У нас открывается окно новых возможностей.

Григорий Азаренок:

Это еще нигде не сказано, не декларировано, что ШОС будет выполнять какие-то военные обязательства.

Владимир Мишустин:

Лично я считаю, что при вступлении в ШОС… Защищен – значит вооружен.

Григорий Азаренок:

С этим абсолютно согласен.

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