«Можете неплохо сэкономить». В Минске открылась ярмарка одежды и обуви с ценами от производителя

Новости Беларуси. Осенний сезон принес традиционное похолодание. Все более актуальными становятся вопросы «Как успешно адаптироваться к поре дождей и ненастья?» и «Что обуть, чтобы не промочить ноги?» Найти ответы предлагают на специализированной выставке, которая в эти дни открылась в Минске. Здесь представлены всевозможные актуальные модели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осень – время дождей. В преддверии заморозков в Минске проходит ярмарка обуви и джинсов. Туфли, сапоги и полуботинки современного дизайна пропитаны полифидом, что препятствует промоканию в сырую погоду. Главная особенность осенней коллекции – удобство. Широкое голенище, высокий подъем и выпирающая косточка – обувь найдет каждый, кому не помог масс-маркет.

Ксения Берченко, администратор:

Сейчас на летнюю коллекцию действуют дополнительные скидки до 70 %. Также в честь нового сезона было огромное поступление осенней обуви на проблемную ногу. Цены у нас напрямую от производителя, поэтому, придя к нам, вы можете неплохо сэкономить.

Джинсовая коллекция порадует размерной линейкой и разнообразием. Юбки, сарафаны, рубашки и жилеты. А также бриджи и шорты для повседневной носки. В продаже – модели классических синих оттенков, а также серых и черных тонов.

Вероника Низомова, администратор:

Для наших дорогих минчан мы привезли огромное количество джинсовой одежды от турецких и российских производителей. Главное достоинство джинсовой одежды в том, что она износостойкая, практически не мнется, высокое качество материалов, а также цены вас приятно удивят. Размеры – от 30-го до 70-го.