Общий стаж – 526 лет. Как четыре поколения заводчан поднимают промышленность Бобруйска

Новости Беларуси. В Минске собрались представители предприятий Минпрома со всей Беларуси, чтобы побороться за победу на отраслевом конкурсе «Трудовая династия – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его проводят в преддверии Дня машиностроителя. Связанные родственными узами работники стараются не подвести честь фамилии. Отсюда трудолюбие, ответственность, старательность и добросовестность. И не только в любимом деле, но еще и на сцене. Кристина Сущеня продолжит.

Перед ними точно не стоял вопрос «Кем быть?» Трудовой стаж белазовской семьи Михейчик на 20 человек – 295 лет. Виктор, его мама, четверо братьев, супруга, крестная. И так перечислять можно еще долго. Главное, работа – в унисон и результат – гигантский. А как иначе, когда речь о тех, кто ежедневно создает самые внушительные самосвалы с мировым именем.

Виктор Михейчик, начальник транспортного цеха ОАО «БелАЗ»:

Конечно же, гордимся, что на всех континентах работают наши машины, в том числе и 450-тонный самосвал, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Секрет успеха нашей династии состоит в том, что мы все дружные, всегда помогаем друг другу и всегда подставляем плечо.

Сегодня, конечно, семьи в погоне за результатом не столько трудовым, сколько конкурсным. Секрет в сплоченности, уверена династия Колесниковых-Гаценбиллер. Четыре поколения, 33 человека, трудовой стаж и любовь к общему делу на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов, на всех – 526 лет. Фамильное призвание началось еще в 1967 году с бабушки.

Антонина Гаценбиллер, мастер Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов:

Само предприятие делится на цеха, и практически в каждом цеху, подразделении есть кто-то из наших. Кристина Сущеня, корреспондент:

Зайдите в любой цех, и вашу династию можно встретить везде?

– В любом цеху.

Кристина Усова, экономист Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов:

Конечно, поколения должны сменять другие поколения. Поэтому надеемся, что в будущем наши дети и внуки, возможно, будут работать на этом предприятии и приносить пользу государству.

И без лишней скромности: трудовые династии – золотой фонд нашей страны. Первый этап конкурса – самопрезентация, в ход идут фантазия, песни, танцы и стихи. В общем, все, чего только душа пожелает. И задача со звездочкой: ответить на вопросы с пометкой «каверзные». К примеру, угадать по фото продукцию, которую производят конкуренты. Или тематические – со страниц истории Великой Отечественной.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Династия – это говорит о том, что есть преемственность поколений, есть любовь родителей, которая передается дома детям. И дома дети тоже хотят развивать то или иное предприятие, давать ему возможность развиться своим трудом и своей работой на этом предприятии. Спецпризы будут вручены на профессиональном празднике ко Дню промышленности, который пройдет в этом году в Гомеле на «Гомсельмаше». И все же секрет семейного трудового счастья у каждого свой.

Она трудолюбива, активна, песенна, весела – просто невозможно ее не поддержать.

Представьте, мы действительно как сердце стальное Беларуси, как металл, который не подвергается коррозии. Поэтому мы самые лучшие.