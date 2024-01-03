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Красный Крест зажёг «Ёлку желаний» для детей из социально-педагогического центра Копыльского района

03 января 2024 17:37
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Праздник в социально-педагогическом центре Копыльского района. Там зажгли «Елку желаний», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Красный Крест зажёг «Ёлку желаний» для детей из социально-педагогического центра Копыльского района-1

Этот благотворительный проект не один год поддерживает Красный Крест и его волонтеры подготовили для детей красочную программу – представление со сказочными героями, музыкальными выступлениями. Водили и хороводы. Ну и, конечно же, никто не остался без подарков.

Красный Крест зажёг «Ёлку желаний» для детей из социально-педагогического центра Копыльского района-4

Нина Жук, председатель Копыльской районной организации Республиканского общественного объединения «Белорусское общество Красного Креста»:
В рождественские праздники мы поедем в Бобовню, чтобы поздравить пациентов сестринского хода. Кроме этого, мы запланировали посетить больницу районную, где дети находятся на стационарном лечении.

Благотворительный проект продлится до 15 января. Принять участие в нем может любой желающий. Для этого необходимо сделать пожертвование на официальном сайте Красного Креста. Все собранные средства направят на подарки детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

# Благотворительная акция # общество # Новости Минска и Минской области

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