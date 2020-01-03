Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР

Новости Беларуси. Между учреждениями уже много лет налажено тесное сотрудничество, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2019 году университет помог с открытием компьютерного класса со специальным оборудованием, которое позволяет вести обучение дистанционно.

Очередное партнерское соглашение вывело отношения на новый уровень. Проект ориентирован прежде всего на детей профильных классов, которые планируют связать свою жизнь с IT-сферой.

Владислав Поклевко, ученик школы № 8 Жодино:

Планирую стать веб-разработчиком. Принимал участие в акции «Стань студентом БГУИР на один день», посещал лаборатории, лекционные залы, общался с представительством БГУИР, со студентами третьего-четвертого курса. С факультетом определился.

Виктор Хорошко, директор школы № 8 Жодино:

Уже сегодня, находясь в этом кабинете, мы можем использовать дистанционные образовательные программы. То есть 37 лабораторий, которые находятся в распоряжении БГУИР, и в то же время мы можем ими пользоваться. Преподаватели БГУИР, находясь у себя в лабораториях, у себя в кабинетах, работают с нашими учащимися.

Виталий Хорошко, заведующий кафедрой проектирования информационных компьютерных технологий БГУИР:

Дополнительно со школьниками планируется проведение дополнительных занятий по языку программирования JavaScript. Они получают знания на информатике базовые – как циклы работают, какие существуют языки программирования. А здесь они получат прикладные знания в одном из самых популярных сегодня объектно-ориентированных языков.