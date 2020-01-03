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Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР

03 января 2020 15:21
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Новости Беларуси. Между учреждениями уже много лет налажено тесное сотрудничество, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2019 году университет помог с открытием компьютерного класса со специальным оборудованием, которое позволяет вести обучение дистанционно.

Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР-1

Очередное партнерское соглашение вывело отношения на новый уровень. Проект ориентирован прежде всего на детей профильных классов, которые планируют связать свою жизнь с IT-сферой.

Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР-4

Владислав Поклевко, ученик школы № 8 Жодино:
Планирую стать веб-разработчиком. Принимал участие в акции «Стань студентом БГУИР на один день», посещал лаборатории, лекционные залы, общался с представительством БГУИР, со студентами третьего-четвертого курса. С факультетом определился.

Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР-7

Виктор Хорошко, директор школы № 8 Жодино:
Уже сегодня, находясь в этом кабинете, мы можем использовать дистанционные образовательные программы. То есть 37 лабораторий, которые находятся в распоряжении БГУИР, и в то же время мы можем ими пользоваться. Преподаватели БГУИР, находясь у себя в лабораториях, у себя в кабинетах, работают с нашими учащимися.

Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР-10

Виталий Хорошко, заведующий кафедрой проектирования информационных компьютерных технологий БГУИР:
Дополнительно со школьниками планируется проведение дополнительных занятий по языку программирования JavaScript. Они получают знания на информатике базовые – как циклы работают, какие существуют языки программирования. А здесь они получат прикладные знания в одном из самых популярных сегодня объектно-ориентированных языков.

Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР-13

Сейчас совместно с преподавателями университета информатики школьники изучают возобновляемые источники энергии. В будущем к дистанционному обучению планируют подключить учеников других школ Жодино и создать единый городской ресурсно-образовательный центр по информатике.

Восьмая школа Жодино получила доступ к электронным образовательным ресурсам БГУИР-16

# Школы в Беларуси # общество # Владислав Поклевко # Виктор Хорошко # Виталий Хорошко # Фотофакт

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