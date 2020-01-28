«Дать полную семью, заботу». В Бресте открылся дом семейного типа

Новости Беларуси. Родители по призванию. В Бресте 28 января открылся дом семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо интерната – коттедж со всем необходимым, а на смену воспитателям пришли заботливые родители-наставники. Сегодня семья, где будут расти 7 приёмных детей, отпраздновала новоселье.

Просторный дом для новой большой семьи построили в тихом районе Бреста. Все вместе они чуть больше недели, но уже понимают друг друга с полуслова. Самому младшему – три с половиной года, а старшим девочкам – по 11. Обживать дом площадью больше 200 квадратов будут все вместе.

Сергей и Ольга Брух, родители-воспитатели:

Когда увидели объявление, что в Бресте реализуется такой проект, решили – а может попробуем, а может получится. Хотим детям дать полную семью, заботу, привить им традиции семейные, все то, чему учим своих детей, хотим вложить и в этих детей.