Храм в честь Святого Архистратига Божьего Михаила в Сухарево: от службы в вагончике до величественных куполов

Символизм и вера неделимы. Вот и в канве христианства (самой массовой из белорусских конфессий) можно найти тысячи совпадений, и ни одно из них не окажется случайным. Белоснежный храм Архистратига Михаила, расположенный в столичном микрорайоне Сухарево, тому подтверждение.

Началось все в 1998 году, на рубеже веков, когда инициативная группа православных христиан взялась за нелегкую задачу воздвижения нового храма.

Александр Нестерчук, миссионер храма в честь Святого Архистратига Божьего Михаила:

Сразу было трудно выбрать место. Потому что микрорайон Сухарево строился, и на месте, где сейчас храм находится, была строительная свалка. Тут паслись козы, деревенская жизнь была, мы даже на это место не обращали внимания. Но проехала главная архитектор города, вместе с Митрополитом Филаретом, осмотрели и своим взглядом благословили на этом месте строить храм.

Высокое положение в системе ангельской иерархии -–чин архангела – Михаил получил благодаря храбрости и исключительной преданности Богу.

Первая служба в приходе Святого Архангела состоялась 15 лет назад. Правда, тогда самого храма еще не было.

Александр Нестерчук, миссионер храма в честь Святого Архистратига Божьего Михаила:

7 января 2001 года началась первая служба в бывшем железнодорожном вагоне, переделанном под временную церковь. Именно зимой, в мороз, поставлен был вагончик, не было отопления, ни воды, ни света, и мы начали богослужения при свечах. На Рождество Христово прошла первая служба.

Сегодня православный приход являет собой комплекс из трех храмов. Нижний и верхний полноценно функционируют, а две боковые пристройки еще не задействованы.

Архитектурная уникальность строения заключается в том, что храм Архангела Михаила – пятинефный, в то время как большинство церквей разделено на три условные части.

Олег Крылов, прихожанин:

Я этим храмом только любовался, когда проезжал мимо, но один раз я пришел сюда, и когда увидел этот храм изнутри, я сразу подошел к иконе Святого Архангела и Архистратига Михаила и сразу понял, что это мое место. Просто душа моя здесь легла, я почувствовал такой большой покой и чисто духовную радость свою.

Людмила Мощенская, доктор филологических наук, профессор БГУ:

Во мне была, вера, но я не была оцерковленной, потому что я дочь учителей. Когда я училась, учителя даже дежурили возле церкви и запрещали детям посещать храм. Я считаю, что наука с религией должна дружить, потому что наука все не может объяснить, она старается объяснить. И для гармонизации мира, для гармонизации души, для гармонизации помощи в сложной ситуации жизни вера очень помогает.

У верующих есть особое понятие – «дорога к храму». Это, условно говоря, тропинка, по которой человек идет в церковь и психологически настраивается перед службой.

Несколько лет назад дорогу к храму Архангела Михаила чуть не перекрыл пятиэтажный развлекательный комплекс – его начали строить прямо напротив церкви. Но прихожанам удалось отстоять свое право на чистоту веры и строительство отменили, а на образовавшемся пустыре готовится к появлению новый столичный сквер.

Александр Нестерчук, миссионер храма в честь Святого Архистратига Божьего Михаила:

От города зависит, чтобы у нас сделать красивый сквер, с аллеей славы для наших ветеранов войны, чтобы посадили деревья. Сам председатель Союза офицеров Беларуси, генерал Бамбуров, сказал, что офицеры сами примут участие в закладке этой аллеи. Мы хотим, чтобы наши военные и храм Архистратига (так как он воинский начальник) чувствовали, что здесь благодать и мы рады всех видеть: и военных, и гражданских, что наш храм посещали.

Особое место в храме занимает так называемый мощевик с частичками 46 святых. Рядом находится и главная икона – самого Архангела Михаила.

Центральную часть верхнего храма украшают полученные в дар от афонских монахов массивные иконы. В каждой из них по 25 килограммов серебра и невыразимая цифрами масса святости. Основную же часть икон, находящихся в храме, писал художник Александр Зубович, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Зубович, иконописец:

Стремление передать дух этого времени – было главной моей задачей. А икона эта указывает. Она еще «путеводительницей» называется. Она указывает на младенца Иисуса Христа, указывает путь ко спасению.

Художник Александр Зубович работает в манере византийской школы иконописи, где лики святых максимально аскетичны.

Александр Зубович, иконописец:

Тут большое значение имеет еще тон. Тон, пропорция и светотень: сколько света, сколько тени. И если, допустим, светлая икона, то и лик должен быть светлый. И акценты на глазах. Самое темное место это должны быть зрачки глаз, чтобы акцент был на глазах. Это знают все иконописцы. Если присмотреться к иконам старым, особенно когда многофигурные иконы, то там везде глаза точечками отмечены.

29 сентября в католичестве празднуют День памяти Архангела Михаила. В православном календаре этот праздник отмечают 21 ноября. 30 сентября православный мир отметил День памяти первых великомучениц христианства – Веры, Надежды и Любови. Именно в их честь назван нижний храм комплекса.

Игорь Галаков, настоятель прихода в честь Святого Архистратига Божьего Михаила:

Можем вспомнить слова нашего Господа и спасителя Иисуса Христа в Священном писании: «Там, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди их». И эти слова подтверждаются собранием людей, которые приходят во имя Христа, собираются, молятся вместе, и целое молитвенное пламя возносится к Творцу, Господу нашему Иисусу Христу.