Без чего невозможен современный учебный процесс? Цифровую трансформацию образования обсудили в Минске

Новости Беларуси. Цифровая трансформация образования. Этой теме посвятили 10-ю международную практическую конференцию, которая прошла накануне в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня вопрос информационных технологий приобретает особый смысл.

В эпоху компьютеризации в центре внимания – развитие цифровой образовательной среды и медиакомпетентности. Учебный процесс уже невозможен без информационно-коммуникационных технологий. А потому важно использовать их грамотно и с пользой для учащихся. Во время конференции не обошли стороной и вопрос информационной безопасности.

Татьяна Мороз, ректор Минского городского института развития образования:

Цифровая грамотность предполагает не только использование информационных технологий. Это активное внедрение в образовательный процесс различного рода технологий. Сейчас актуальны STEM-образование, робототехника. Это возможность заинтересовать наших учащихся новыми перспективными профессиями, которые действительно очень актуальны на рынке и образовательных услуг, и в целом для экономики нашей страны.

Что изменится в Беларуси в обеспечении кибербезопасности? Суть Указа Президента комментирует эксперт.

Участниками конференции стали порядка 200 человек: педагоги и руководители учреждений образования, а также IT-специалисты, блогеры и политические обозреватели.