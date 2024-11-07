Данилович: события 1917 года открыли путь к созданию белорусского государства

По традиции в День Октябрьской революции на площади независимости в Минске собрались представители политических партий, общественных объединений, молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что без памяти нет истории, минчане продемонстрировали сегодня, собравшись на митинг. К памятнику вождя Октябрьской революции они возложили цветы и венки.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы должны отдать дань уважения тем революционным событиям 1917 года, которые открыли путь к созданию белорусского национального государства. Об этом мы не должны забывать. Они открыли путь к созданию справедливого государства, построению социально справедливого общества. Это тоже характерно для современной Республики Беларусь. Поэтому преемственность, которая у нас есть с теми революционными событиями, она и привела сюда.

Александр Бисярин, председатель Партизанской районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

Беларусь идет своим путем, и те социальные завоевания, которые были приобретены в годы советской власти, у нас реально действуют и существуют.

7 Ноября – дань уважения тем, кто отстаивал принципы социальной справедливости, ковал нашу общую победу и поднимал страну из руин. Социальные постулаты Великого октября нашли отражение в модели суверенной Беларуси. Наше государство уверенно движется по пути созидания, построению монолитного общества с большим потенциалом, патриотическими устремлениями и духовными ценностями.