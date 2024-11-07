Ветеранов органов внутренних дел чествуют в Беларуси

День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД. Многолюдно было накануне у памятника сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного и воинского долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но не только в Минске прошли подобные мероприятия. Даже в самом маленьком РОВД чествовали ветеранов. К могилам героев возлагали цветы.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Наши сотрудники, курсанты, лицеисты посещают места захоронений сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Мы отдаем дань памяти тем людям, которые не пожалели самого дорогого, что есть у человека, своей жизни, исполнили свой долг до конца.

День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД приходится на 10 ноября. В прошлом это День советской милиции. Сейчас в Беларуси насчитывается около 27 тысяч ветеранов органов внутренних дел.