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Представители общественности возложили цветы к памятнику Ленина в Минске

07 ноября 2024 07:37
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По традиции в День Октябрьской революции на площади Независимости в Минске собрались представители политических партий, общественных объединений, молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители общественности возложили цветы к памятнику Ленина в Минске-2

Хотя с момента событий 1917 года минуло 107 лет, идеи объединения, солидарности трудящихся, равенства всех людей остаются актуальными. О том, что без памяти нет истории, минчане продемонстрировали сегодня, собравшись на митинг. К памятнику вождя Октябрьской революции они возложили цветы и венки.

# Праздники

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