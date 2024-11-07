Представители общественности возложили цветы к памятнику Ленина в Минске

По традиции в День Октябрьской революции на площади Независимости в Минске собрались представители политических партий, общественных объединений, молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя с момента событий 1917 года минуло 107 лет, идеи объединения, солидарности трудящихся, равенства всех людей остаются актуальными. О том, что без памяти нет истории, минчане продемонстрировали сегодня, собравшись на митинг. К памятнику вождя Октябрьской революции они возложили цветы и венки.