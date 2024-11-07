Стартовал чемпионат Беларуси по колке дров среди журналистов

Несмотря прохладное осеннее утро, на берегу озера Вяча под Минском 7 ноября очень жарко! Здесь стартует третий чемпионат Беларуси по колке дров среди журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участвуют порядка 10 команд. Это те, кто готов показать: рубить можно не только словом! Соревноваться за победу будут не только журналисты, но и операторы, фотографы, видеоинженеры. В числе тех, кто присоединился к уже традиционному чемпионату, и команда нашего телеканала в боевом составе.

Вместо привычных камер, ручек и микрофонов, топоры и пилы. К соревнованиям готовились не один день. В этом сезоне испытания на порядок сложнее. К привычным пунктам программы: колке дров, перерубанию бревна, эстафете, добавилась колка дров «по-президентски». Особое испытание ждет девушек, участницам, вошедшим в топ-10 по итогам классических испытаний, предстоит расколоть колодки сковородой или деревянными клиньями. А мужчинам нужно будет справиться с десятью чурками всего одним ударом топора.

Чемпионат по колке дров – это не только спортивная инициатива и тимбилдинг, но и по-настоящему доброе дело. Лесхозы заготовили 30 кубометров дров – после чемпионата сырье передадут для обогрева нуждающимся.