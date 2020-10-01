«Просто брала с собой кружку в кофейню». Белоруска отказалась от пластика и вот чем заменяет одноразовую упаковку

Лучший способ не мусорить – это не производить мусор. Все гениальное просто. Пластик разлагается 4,5 столетия. Долго и вредно. Причина популярности загрязняющей планету упаковки – низкая себестоимость. Однако дешево – не всегда хорошо. Татьяна Голуб, консультант управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Ежегодно в Республике Беларусь образуется порядка 280 тысяч тонн отходов упаковки полиэтиленовой. Это примерно 30 кг упаковки на одного жителя, вторичной переработке подлежит порядка 30%, остальная часть упаковки в основном в виде загрязненного пластика. Неперерабатываемые виды полимерной упаковки подлежат вывозу на полигон.

Привычные полимерные упаковки – пакеты, контейнеры – вытесняются новыми экологически чистыми продуктами, которые, кстати, имеют свои тренды и даже стиль. Чем проще, тем лучше. Упаковка должна быть вместительной, функциональной и без лишних наворотов – яркие элементы и нарочитый декор уже не в моде. Зато популярны естественность и аутентичность, а также вторичная переработка. Татьяна Голуб:

Первое, что может каждый из нас, – это минимизировать количество использования упаковки чрезмерно избыточной, отказаться от пакетов, от одноразовой посуды, заменив их тканевой сумкой многоразовой, взять с собой термокружку, бутылку для воды.

Второе – если нет возможности отказаться от упаковки, отдавайте предпочтение экологически безопасным видам упаковки либо к перерабатываемым видам упаковки.

И, конечно, сортировка отходов, разделение их по видам тоже важно.

Производители экоупаковок порой удивляют – есть даже обертки из пчелиного воска. Например, именно так упаковывает рис одна из дизайн-студий Швеции.

Еще одно интересное ноу-хау – вода в обертке из водорослей.

Ревекка Ахраменко:

Я узнала, что на дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет, и я поняла, что нужно срочно что-то с этим делать. Мои родственники, когда об этом всем узнавали, вместе со мной начали сортировать мусор, пользуются авоськами.

Стоит понимать: пластик может присутствовать даже там, где он на первый взгляд незаметен. В бумажных стаканчиках для кофе есть прослойка из пластика, ровно, как и в пакетах из-под молока. Потому сейчас модно ходить с авоськами из СССР – и, скорее всего, скоро вернутся в обиход стеклянные банки.

Ревекка Ахраменко:

Узнала, что в океане у нас есть целые мусорные острова, из-за которых гибнут жители моря. И тогда первое, с чего я начала, – просто брала с собой кружку в кофейню, просила наливать туда. Потом у меня появилась авоська, и я начала ходить с ней за продуктами, складывать туда.

А потом появились фруктовки, вот такие пакетики для фруктов. Я до сих пор помню, когда я только начинала ими пользоваться, продавцы на меня очень косо смотрели и говорили мне: «Пластиковый пакет же бесплатный, почему вы не пользуетесь?». Но дело вообще не в экономии, а в том, что я пыталась минимизировать вообще использование пластиковой упаковки и одноразовой посуды.

Экоупаковка – мировой тренд не только в пищевой индустрии. К «зеленому» движению присоединяются и бренды из масс-маркета. На прилавках многих известных магазинов можно найти одежду из переработанного вторсырья. Так переплетаются экология и мода.

Татьяна Голуб:

Минприроды реализует план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку. В объектах торговли различного формата предусмотрено обязательное наличие упаковки из таких материалов, как стекло, это напитки в основном, пакетов, одноразовой посуды из бумаги. При этом минимизировано количество полимерной упаковки, пакетов из полиэтилена.

С 1 января 2021 года в объектах общественного питания будут запрещены использование и продажа одноразовой пластиковой посуды.