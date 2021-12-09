«Доступная среда для инвалидов». В Мяделе появился речевой информатор для незрячих, который ориентирует их в городе
Новости Беларуси. Речевой информатор для незрячих появился в Мяделе. Он издает звуковой сигнал и ориентирует человека в городе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Навигация работает на трех языках: белорусском, русском и английском.
Принцип работы системы прост: с помощью специального мобильного приложения на смартфоне отображается весь список информаторов с местами их установки. После активации выбранной точки информатор транслирует звуковой сигнал в том направлении, в котором движется пользователь.
Елена Янович, заместитель директора Мядельского территориального центра социального обслуживания населения:
Инвалидов, полностью утративших зрение, у нас в городе нет. В основном это частичная утрата. Поэтому существовала необходимость в установке речевого информатора. Так как поликлиника находится у нас в другой части города, необходимо инвалидам посетить врача. Необходимы комфортные условия. Я надеюсь, что граждане оценят по достоинству установку этого речевого информатора, и в дальнейшем у нас будет создаваться доступная среда для инвалидов города и района.
В Мядельском районе проживают более 150 людей с инвалидностью по зрению. Установка навигационной системы – это один из пунктов по адаптации инфраструктуры к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями.