«Доступная среда для инвалидов». В Мяделе появился речевой информатор для незрячих, который ориентирует их в городе

Новости Беларуси. Речевой информатор для незрячих появился в Мяделе. Он издает звуковой сигнал и ориентирует человека в городе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Навигация работает на трех языках: белорусском, русском и английском.

Принцип работы системы прост: с помощью специального мобильного приложения на смартфоне отображается весь список информаторов с местами их установки. После активации выбранной точки информатор транслирует звуковой сигнал в том направлении, в котором движется пользователь.