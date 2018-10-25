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7-летний мальчик пролетает 20 м по воздуху на мотоцикле: чему учат детей в ДОСААФ?

25 октября 2018 09:52
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По-настоящему жаркий денёк ожидает сегодня членов «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Беларуси» или более привычно – ДОСААФ! Сегодня в Минске состоится 15-ый съезд организации.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель центрального совета ДОСААФ РБ, заместитель председателя общественного совета при МВД РБ, первый заместитель председателя центрального совета ДОСААФ СНГ – Иван Дырман и заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ РБ – Владимир Сероштан.

Чем занимается ДОСААФ? Чему учат детей в ДОСААФ? Какие основные задачи? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# ДОСААФ в Беларуси # общество # Иван Дырман # Владимир Сероштан # Фотофакт

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