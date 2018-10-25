Красный цвет побуждает совершать покупки. Как работают скидки и как не попасться на уловки продавцов

Яркие ценники, приятные цифры и заманчивые значки процентов. Гуляя по магазинам, мы в первую очередь обращаем внимание на скидки и дело тут вовсе не в жадности, просто атмосфера располагает.

Кристина Жуковская, шопоголик:

Обычно я всегда беру с собой побольше денег, потому что я знаю, что не смогу пройти мимо. Ольга Разумова, врач-психиатр:

Нет однозначно той или другой модели, которая будет позволять больше покупателя расставаться с деньгами. Магический красный цвет, который с точки зрения психологии, для человека позволяет начать побуждать на какие-то действия. В данном случае – это совершать покупки.

Продавцы действуют ловко. Время скидок – это возможность не только распродать старый товар, но и привлечь покупателя к новому. Рядом с дешевыми вещами на полки часто кладут более дорогие. И мы невольно попадаемся на крючок, забирая в примерочную товар разной ценовой категории, а там и от покупки недалеко, ведь влюбиться в вещь – время секунды.

Кристина Жуковская:

Иногда бывали такие случаи, что я просто звонила своей сестре, чтобы она мне привезла еще денег, потому что я просто не могла уйти. Скидки магазины как раз и проводят для того, чтобы убедить нас: мы получаем качественную вещь за минимальную стоимость. Хороший способ повлиять на покупателя. Для этого нужно создать приятную атмосферу в магазине. Ведь готовность тратить деньги зависит от многих факторов.

Ольга Разумова:

Это зависит от настроения, от эмоционального состояния человека. Например, дети, у которых еще полностью не сформирована психика, они больше подвержены влиянию. Женщины тоже подвержены влиянию больше, чем мужчины.

Есть два удачных способа проведения скидок. Первый: акция должна быть ограничена во времени, ведь боясь упустить выгоду, мы стремимся купить как можно больше. Второй способ: устраивать распродажи по выходным и праздникам. Это помогает привлекать клиентов, которые далеко не всегда покупают то, что на акции. Стоит помнить, что магазины не обязаны проводить скидки, если им это невыгодно. Алина Гилевич, пресс-секретарь Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Субъекты торговли самостоятельно определяют порядок и условия предоставления скидок. Это отражается в локальном нормативно правовом акте самой организации. Чаще всего это положение о скидках.

Но если правила проведения акции у всех разные, то относительно стоимости закон строг. Указывая на ценнике скидку, продавец обязан отпустить вам товар по «красной» цене. Иначе это уже не сотрудничество, а обман.

Алина Гилевич:

До момента заключения договора купли-продажи, в данном случае это оплата товара, потребитель имеет право на предоставление полной и достоверной информации о товаре. В том числе о размере предоставляемой скидки.