Красный цвет побуждает совершать покупки. Как работают скидки и как не попасться на уловки продавцов

Яркие ценники, приятные цифры и заманчивые значки процентов. Гуляя по магазинам, мы в первую очередь обращаем внимание на скидки и дело тут вовсе не в жадности, просто атмосфера располагает.
Яркие ценники, приятные цифры и заманчивые значки процентов. Гуляя по магазинам, мы в первую очередь обращаем внимание на скидки и дело тут вовсе не в жадности, просто атмосфера располагает.
Кристина Жуковская, шопоголик:
Обычно я всегда беру с собой побольше денег, потому что я знаю, что не смогу пройти мимо.
Ольга Разумова, врач-психиатр:
Нет однозначно той или другой модели, которая будет позволять больше покупателя расставаться с деньгами. Магический красный цвет, который с точки зрения психологии, для человека позволяет начать побуждать на какие-то действия. В данном случае – это совершать покупки.
Продавцы действуют ловко. Время скидок – это возможность не только распродать старый товар, но и привлечь покупателя к новому. Рядом с дешевыми вещами на полки часто кладут более дорогие. И мы невольно попадаемся на крючок, забирая в примерочную товар разной ценовой категории, а там и от покупки недалеко, ведь влюбиться в вещь – время секунды.
Кристина Жуковская:
Иногда бывали такие случаи, что я просто звонила своей сестре, чтобы она мне привезла еще денег, потому что я просто не могла уйти.
Скидки магазины как раз и проводят для того, чтобы убедить нас: мы получаем качественную вещь за минимальную стоимость. Хороший способ повлиять на покупателя. Для этого нужно создать приятную атмосферу в магазине. Ведь готовность тратить деньги зависит от многих факторов.
Ольга Разумова:
Это зависит от настроения, от эмоционального состояния человека. Например, дети, у которых еще полностью не сформирована психика, они больше подвержены влиянию. Женщины тоже подвержены влиянию больше, чем мужчины.
Есть два удачных способа проведения скидок. Первый: акция должна быть ограничена во времени, ведь боясь упустить выгоду, мы стремимся купить как можно больше. Второй способ: устраивать распродажи по выходным и праздникам. Это помогает привлекать клиентов, которые далеко не всегда покупают то, что на акции. Стоит помнить, что магазины не обязаны проводить скидки, если им это невыгодно.
Алина Гилевич, пресс-секретарь Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Субъекты торговли самостоятельно определяют порядок и условия предоставления скидок. Это отражается в локальном нормативно правовом акте самой организации. Чаще всего это положение о скидках.
Но если правила проведения акции у всех разные, то относительно стоимости закон строг. Указывая на ценнике скидку, продавец обязан отпустить вам товар по «красной» цене. Иначе это уже не сотрудничество, а обман.
Алина Гилевич:
До момента заключения договора купли-продажи, в данном случае это оплата товара, потребитель имеет право на предоставление полной и достоверной информации о товаре. В том числе о размере предоставляемой скидки.
В целом акции – это взаимовыгодная вещь. Магазины избавляются от старого товара на складе, а покупатели получают возможность купить хорошую вещь дешево. Главное не увлекаться. Тратить деньги нужно в меру и с хорошим настроением.