Дали и Ван Гог в необычных образах. Теперь известных художников можно увидеть на улицах Молодечно

Новости Беларуси. Новый необычный мурал появился в Молодечно. Это дипломная работа выпускниц детской художественной школы искусств Анастасии Гинько и Дарьи Прокопчик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Девушки изобразили именитых художников – Сальвадора Дали, Фриду Кало и Ван Гога в необычном образе. Они на красном автомобиле направляются в гости в Молодечно. Настенный рисунок появился на улице Дроздовича и уже стал излюбленным местом для фотосессий. Подробности в материале нашего корреспондента Юлии Прима.

Дни и ночи напролет проведенные за мольбертом и десятки живописных полотен. Дарья Прокопчик и Анастасия Гинько – выпускницы Молодечненской детской школы искусств. Про терпение и труд знают не понаслышке. Но самая их главная мотивация – любовь к творчеству.

Анастасия Гинько, художница:

Когда в первый раз пришла, родители думали, что это детское хобби такое, разукрашки, а у меня это было чуть больше.

– Ты сказала, что родители не верили, что тебя это будет увлекать в дальнейшем, подумали, что это что-то временное. Как сейчас они к этому относятся?

– Конечно, они видят, как я расту, мои работы меняются. Это все дело практики.