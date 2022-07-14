Елисей Касич набрал 140 баллов на международном детском конкурсе

Новости Беларуси. 14 июля в Витебске завершились выступления в рамках второго дня международного музыкального детского конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель Беларуси Елисей Касич, как распорядилась жеребьевка, выступал седьмым. Зрителям и членам жюри он представил композицию Селин Дион.