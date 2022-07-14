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Елисей Касич набрал 140 баллов на международном детском конкурсе

14 июля 2022 13:33
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Новости Беларуси. 14 июля в Витебске завершились выступления в рамках второго дня международного музыкального детского конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Елисей Касич набрал 140 баллов на международном детском конкурсе-1

Представитель Беларуси Елисей Касич, как распорядилась жеребьевка, выступал седьмым. Зрителям и членам жюри он представил композицию Селин Дион.  

Елисей Касич набрал 140 баллов на международном детском конкурсе-4

С учетом результатов первого конкурсного дня Елисей Касич набрал 140 баллов. На данный момент это наивысший результат в рамках конкурса. Имя обладателя гран-при будет известно уже завтра, 15 июля.  

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Елисей Касич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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