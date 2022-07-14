Елисей Касич набрал 140 баллов на международном детском конкурсе

Новости Беларуси. 14 июля в Витебске завершились выступления в рамках второго дня международного музыкального детского конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 14 июля в Витебске завершились выступления в рамках второго дня международного музыкального детского конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представитель Беларуси Елисей Касич, как распорядилась жеребьевка, выступал седьмым. Зрителям и членам жюри он представил композицию Селин Дион.
С учетом результатов первого конкурсного дня Елисей Касич набрал 140 баллов. На данный момент это наивысший результат в рамках конкурса. Имя обладателя гран-при будет известно уже завтра, 15 июля.