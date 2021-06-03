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Установят 17 интерактивных скамеек, появятся необычные муралы. Как Копыль готовится к «Дожинкам» и Дню белорусской письменности

03 июня 2021 15:13
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Новости Беларуси. К областным «Дожинкам» в Копыле отремонтируют более 140 зданий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас работы активно ведутся во всех частях города. Особое внимание туристическим объектам. Помимо «Дожинок» – праздник пройдет в октябре – в городе запланирован масштабный День белорусской письменности. Его отметят 5 сентября, поэтому перед строителями стоит задача закончить работы уже к концу лета.

Подробности в материале Вероники Сайко.

Установят 17 интерактивных скамеек, появятся необычные муралы. Как Копыль готовится к «Дожинкам» и Дню белорусской письменности-1

Сейчас центр Копыля напоминает большую строительную площадку, работа кипит повсюду. У здания райисполкома меняют фасад, в столовой активно реставрируют первый этаж. Говорят, получится кафе в стиле модерн. Ремонт и в гостинице – все-таки гости города должны жить в комфорте. После обновления номера здесь будут соответствовать уровню трех звезд. К наплыву туристов готовятся и в краеведческом музее. Свой внешний вид изменят фасад, окна, двери, крыша, выставочные залы. Но это все оболочка. Главное – это новые проекты, которые готовят хранители истории.

Установят 17 интерактивных скамеек, появятся необычные муралы. Как Копыль готовится к «Дожинкам» и Дню белорусской письменности-4

Валентина Шуракова, директор Копыльского краеведческого музея:
По инициативе сотрудников музея будет увековечена память талантливого, яркого человека, яркой личностиМороза Михаила Ивановича. Это первый белорусский дипломат. Если о Дне письменности нам говорить, то в 1924 году он возглавляет наше белорусское государственное издательство.

Установят 17 интерактивных скамеек, появятся необычные муралы. Как Копыль готовится к «Дожинкам» и Дню белорусской письменности-7

Ко Дню белорусской письменности в учреждении появится выставка «Встречи». Экспонаты предоставит литературный музей Янки Купалы. Писатель часто приезжал в Копыль.

Еще один сюрприз для жителей и гостей города – аллея писателей. В Копыле установят 17 интерактивных скамеек, каждая из которых посвящена какому-либо автору.

Подробности в видеоматериале.

# День белорусской письменности # общество # Валентина Шуракова # Вероника Сайко # Тамара Мисько # Михаил Мороз # Фотофакт

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