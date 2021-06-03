Алёна Родовская: «Они свято верят, что от коронавируса не умрут, а от вакцины обязательно погибнут»

Новости Беларуси. Сделать прививку или переболеть? Самую обсуждаемую мировую тему – как получить иммунитет от коронавируса – в программе Новости «24 часа» на СТВ продолжит ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни на Альфа Радио» Алена Родовская.

Алена Родовская:

Недавно в эфире радио я рассказала, что сделала себе прививку от COVID. В соцсетях мой пост вызвал разные реакции, вплоть до того, что «жить ей осталось всего несколько месяцев». Вы думаете, меня это задело? Нет. По делу сейчас скажу. Алёна Родовская: даже блогеры, которые ценят свою репутацию, пришли в госСМИ, хотят выходить в инфополе с авторской позицией Алена Родовская:

Вот уже год мы живем в режиме COVID, мы живем с COVID вместе. COVID вошел в наш дом, на весь земной шар. Помню тот день, когда в прямом эфире на радио сообщила: у нас в Бобруйске первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Тревожно. Кто этот человек, как он, что будет дальше? В воздухе чувствовалось напряжение, как будто тихо стало вокруг, как замирает природа перед большой бурей. Потом ежедневные тревожные цифры по числу заболевших. Первая волна, вторая, сейчас третья. И наблюдая за тем, какими темпами «Спутник» успешно спасает человеческие жизни, невольно задаешь себе вопрос: а почему ее так боятся белорусы?

Алена Родовская:

Наверное, начитались всякой ерунды, теперь медлят и ждут. Знаю людей, которые страшно переболели «короной». Врачи вытаскивали с того света. Выжили. Восстановились. Время прошло, антитела потеряны. И что вы думаете? Они пошли делать себе прививку? Нет, сомневаются, размышляют. И я также знаю пенсионеров, которым повезло, они не заболели, но имеют массу хронических заболеваний – сахарный диабет, больное сердце и так далее, но они свято верят, что от коронавируса не умрут, а от вакцины обязательно погибнут.

Алена Родовская:

Я не могу верить таким людям, а вот нашим врачам я верю и верю, что у них нет цели сделать нам хуже, а есть цель сделать как можно лучше. И об этом все СМИ вещают 24/7. Сегодня у каждого из нас только два пути решения – это или вакцинация, или переболеть. Или переболеть и умереть.

Во многих странах люди дерутся в очереди побыстрей получить прививку.

Алена Родовская:

Мы живем в стране, которая не ушла на карантин, мы живем в стране, где работают все рестораны и театры, где можно все. Дмитрий Пиневич сказал, что только в 2022 году опасность коронавируса будет минимизирована. И сегодня наш Минздрав ведет себя с нами, как со взрослыми. На каждом углу слышно «приходите», «ждем вас» – ни очередей, ни месяцев ожидания, все бесплатно. Еще, конечно, полагаясь на то, что мы будем носить маски и вести себя ответственно. Но только одно условие – мы действительно будем вести себя именно так.