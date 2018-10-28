«Да, мы гарантируем защиту»: председатель Белстата рассказала о политике конфиденциальности при переписи населения

Новости Беларуси. Меньше года осталось до проведения в стране переписи населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как это будет, рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Большое интервью «Недели».

Юлия Огнева, СТВ:

К вопросу о защите данных. Вы ее гарантируете? Потому что многие, чего скрывать, опасаются отвечать на вопросы именно с точки зрения защиты персональных данных.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета:

Основное требование работы органов статистики – это конфиденциальность и защита данных. И это не зависит от того, это просто рядовое физическое лицо или это наш респондент – юридическое лицо, который представляет нам статистическую отчетность. Да, мы гарантируем защиту. Мы гарантируем, что эти данные не будут переданы для иной работы, кроме того, как получить результаты и итоги переписи.

Больше подробностей о переписи населения-2019 здесь.