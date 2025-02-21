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Как простое предложение может привести к большим переменам? Побывали на объекте гражданских инициатив в Минске

21 февраля 2025 14:05
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Наши корреспонденты посетили один из объектов гражданских инициатив столицы. Он стал настоящим примером активного участия граждан в преобразовании своего района. О том, как простые инициативы могут привести к большим переменам – сюжет проекта «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Как простое предложение может привести к большим переменам? Побывали на объекте гражданских инициатив в Минске-2

Марина Казакевич всегда в авангарде местных дел и не боится браться за работу. Минчанка – автор гражданской инициативы, которая стала победителем в конкурсе Мингосовета. По инициативе Марины и при поддержке жителей дома № 11 по улице Дзержинского появится современная детская площадка. Нынешний объект уже давно нуждается в обновлении. В проекте учли пожелания всех жителей, в том числе маленьких минчан.

Как простое предложение может привести к большим переменам? Побывали на объекте гражданских инициатив в Минске-4

Марина Казакевич, председатель товарищества собственников «Грушевское»:
О гражданской инициативе я узнала в администрации Московского района. Естественно, как председатель и житель этого дома я быстро отреагировала, в течение недели мы подали инициативу на рассмотрение в Совет депутатов. Были очень удивлены, что наконец-таки были услышаны жители нашего дома со своими потребностями, и очень благодарны властям, что существует такой мостик между властью и населением города.

Диана Головач, корреспондент:
Благодаря гражданской инициативе детская площадка очень преобразится. Например, вместо теннисных столов здесь появится многофункциональный игровой комплекс, который будет радовать маленьких жителей.

Как простое предложение может привести к большим переменам? Побывали на объекте гражданских инициатив в Минске-6

Это будет не просто комплекс, а целый сказочный город для детей. Здесь установят три новых игровых комплекса, учтут возраст, заменят песчаное покрытие на безопасное, прорезиненное, а игровое оборудование отремонтируют.

Это одна из двух инициатив, которые победили от Московского района столицы в открытом конкурсе Мингорсовета. Он проводится с 2024 года, и его главная задача – услышать предложения граждан и реализовать самые актуальные из них. Созданы для этого и все необходимые условия: так, лишь 10 % от общей стоимости проекта оплачивает население, а остальное – за государством.

Подробности смотрите в видео.

# Социальная инфраструктура

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