Как простое предложение может привести к большим переменам? Побывали на объекте гражданских инициатив в Минске

Наши корреспонденты посетили один из объектов гражданских инициатив столицы. Он стал настоящим примером активного участия граждан в преобразовании своего района. О том, как простые инициативы могут привести к большим переменам – сюжет проекта «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Марина Казакевич всегда в авангарде местных дел и не боится браться за работу. Минчанка – автор гражданской инициативы, которая стала победителем в конкурсе Мингосовета. По инициативе Марины и при поддержке жителей дома № 11 по улице Дзержинского появится современная детская площадка. Нынешний объект уже давно нуждается в обновлении. В проекте учли пожелания всех жителей, в том числе маленьких минчан.

Марина Казакевич, председатель товарищества собственников «Грушевское»:

О гражданской инициативе я узнала в администрации Московского района. Естественно, как председатель и житель этого дома я быстро отреагировала, в течение недели мы подали инициативу на рассмотрение в Совет депутатов. Были очень удивлены, что наконец-таки были услышаны жители нашего дома со своими потребностями, и очень благодарны властям, что существует такой мостик между властью и населением города. Диана Головач, корреспондент:

Благодаря гражданской инициативе детская площадка очень преобразится. Например, вместо теннисных столов здесь появится многофункциональный игровой комплекс, который будет радовать маленьких жителей.