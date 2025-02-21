У Мінскай вобласці выяўлена звыш 3,5 тысячы правапарушэнняў за 2024 год

Службовы сабака не толькі разумны і адважны, але і з'яўляецца сапраўднай бронекамізэлькай для праваахоўніка. І нават сёння, калі сучасныя тэхналогіі выйшлі на новы ўзровень, абысціся без чатырохногіх напарнікаў амаль што немагчыма.

Дар'я Аўсюк, карэспандэнт: У кіналагічнай службе Бярэзінскага аддзялення Дэпартамента аховы нясуць службу тры нямецкія аўчаркі. Гэтыя сабакі могуць адшукаць чалавека ў любых умовах, а таксама затрымаць парушальнікаў па гарачых слядах.

Яўген Токан, міліцыянер-кінолаг групы затрымання Бярэзінскага аддзялення Дэпартамента аховы МУС Беларусі:

У меня собака немецкая овчарка, работает она со мной уже три года. Собака у меня поддается всем тренировкам. Она у меня слабохарактерная, мягкая.

Аграбленне або нападзенне. Першымі на сігнал трывожнай кнопкі прыбываюць менавіта яны – міліцыянеры групы затрымання. Што чакае іх унутры – як латарэя. Аляксандр Зайцаў працуе тут пяты год. Кажа, што кожная секунда на ліку. І ён як міліцыянер-вадзіцель, павінен не толькі глядзець за дарожнай абстаноўкай, але яшчэ і выконваць свае функцыі міліцыянера.