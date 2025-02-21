У Мінскім раёне да канца 2025 года пабудуюць каля 50 мабільных станцый ачысткі вады

Васіль Лапко, намеснік дырэктара па вытворчасці дзяржаўнага прадпрыемства «Вадаканал Мінскага раёна»:

На сегодняшний день еще две станции находятся в работе. Это Заславль. И по сравнению с 2024 годом, в котором мы выпустили 7 станций для Минского района и еще 9 станций за пределы Минского района, то есть всего 16, на 2025 год у нас запланировано 13 больших станций и 33 мини-станции для населенных пунктов, где население до 100 человек или объем потребляемой воды до 3 метров кубических в час.

З пачатку дзеяння праграмы «Камфортнае жыллё і спрыяльнае асяроддзе» толькі ў Мінскім раёне ўвялі ў эксплуатацыю звыш 100 комплексаў ачысткі вады. Усяго ў цэнтральным рэгіёне за апошнія чатыры гады запусцілі 220 станцый абезжалезвання.