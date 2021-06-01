«Цветные сны». Как прошёл в Минске модный показ с участием детей с особенностями развития и детей-сирот

«Мечты сбываются» – именно так называется XIII Республиканский фестиваль творчества, который прошел в преддверии Международного дня защиты детей в спортивно-культурном центре Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Марина Маргулевская, руководитель творческой мастерской инклюзивного взаимодействия Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь»:

Цель этого проекта – социальная интеграция детей с особенностями психофизического развития в культурную жизнь нашей современной Беларуси. Главная цель – чтобы у деток осталось хорошее настроение, чтобы они вышли на подиум красивые. У нас участвовали и школьники, и учащиеся колледжа, и уже именитые дизайнеры.

В рамках инклюзивного проекта состоялся модный показ «Цветные сны». На подиум вышли дети-инвалиды и дети-сироты, воспитанники интернатных учреждений нашей страны. Валерия Казакова, руководитель модельной школы:

Мы помогали с подготовкой к этому показу деток из интерната «Улуковье», это Гомельская область. Мы представляем коллекцию прекрасного дизайнера Натальи Давид.

Наталья Давид, дизайнер:

Мы подготовили коллекцию летней одежды для детей. Она называется «Монпансье». Яркие цвета, воланы... Юные модели продемонстрировали коллекции, созданные дизайнерами специально для них. После дефиле вся одежда передается в дар особенным ребятам.

Анастасия Фалькович, дизайнер:

Я участвую уже четвертый год в проекте, с начала основания. Первый год мы делали спортивную коллекцию, второй год – национальную коллекцию, а в этом году дети попросили вечернюю коллекцию, праздничную, чтобы можно было участвовать в каких-то мероприятиях.