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«Цветные сны». Как прошёл в Минске модный показ с участием детей с особенностями развития и детей-сирот

01 июня 2021 12:07
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«Мечты сбываются» – именно так называется XIII Республиканский фестиваль творчества, который прошел в преддверии Международного дня защиты детей в спортивно-культурном центре Белорусского государственного университета культуры и искусств.

«Цветные сны». Как прошёл в Минске модный показ с участием детей с особенностями развития и детей-сирот-1

Марина Маргулевская, руководитель творческой мастерской инклюзивного взаимодействия Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь»:
Цель этого проекта – социальная интеграция детей с особенностями психофизического развития в культурную жизнь нашей современной Беларуси. Главная цель – чтобы у деток осталось хорошее настроение, чтобы они вышли на подиум красивые. У нас участвовали и школьники, и учащиеся колледжа, и уже именитые дизайнеры.

«Цветные сны». Как прошёл в Минске модный показ с участием детей с особенностями развития и детей-сирот-3

В рамках инклюзивного проекта состоялся модный показ «Цветные сны». На подиум вышли дети-инвалиды и дети-сироты, воспитанники интернатных учреждений нашей страны.

Валерия Казакова, руководитель модельной школы:
Мы помогали с подготовкой к этому показу деток из интерната «Улуковье», это Гомельская область. Мы представляем коллекцию прекрасного дизайнера Натальи Давид.

«Цветные сны». Как прошёл в Минске модный показ с участием детей с особенностями развития и детей-сирот-5

Наталья Давид, дизайнер:
Мы подготовили коллекцию летней одежды для детей. Она называется «Монпансье». Яркие цвета, воланы...

Юные модели продемонстрировали коллекции, созданные дизайнерами специально для них. После дефиле вся одежда передается в дар особенным ребятам.

«Цветные сны». Как прошёл в Минске модный показ с участием детей с особенностями развития и детей-сирот-7

Анастасия Фалькович, дизайнер:
Я участвую уже четвертый год в проекте, с начала основания. Первый год мы делали спортивную коллекцию, второй год – национальную коллекцию, а в этом году дети попросили вечернюю коллекцию, праздничную, чтобы можно было участвовать в каких-то мероприятиях.

«Цветные сны». Как прошёл в Минске модный показ с участием детей с особенностями развития и детей-сирот-9

«Особенный модный показ» проходит уже в четвертый раз. Все это делается с целью привлечения внимания общественности к проблемам детей-сирот с особенностями психофизического развития. Надеемся, с каждым годом благотворительный проект будет становиться только масштабнее.

# Особенные дети # Юлия Пашкевич # Стиль

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