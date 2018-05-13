«Это очень почётно». На площади Государственного флага в Минске приняли в пионеры, БРСМ и «Белую Русь»

Новости Беларуси. Традиционно главные торжества в честь праздника в Минске прошли на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь лучших октябрят приняли в пионеры, пополнилась и организация «Белая Русь», а активисты Белорусского республиканского союза молодёжи получили билеты организации.

Тамара Грецкая, ученик средней школы:

Это очень почётно в этот праздник принять в пионер-лидеры. Пионеры – это хорошие, добрые люди, которые готовы прийти на помощь.

Артём Варапай, ученик средней школы:

Это очень важный праздник и обязательно здесь нужно быть, потому что Государственный герб и Государственный флаг Республики Беларусь – это неотъемлемая символика, которая доказывает, что мы мирная независимая страна.

Надежда Великая, заместитель начальника отдела комитета по образованию Мингорисполкома:

Это лидеры, которые участвуют в общественной жизни не только учреждения образования, но и города. Они помогают и ветеранам Великой Отечественной войны, в различных акциях участвуют, в благоустройстве нашего города, в благоустройстве захоронений погибших.