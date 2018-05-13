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«Это очень почётно». На площади Государственного флага в Минске приняли в пионеры, БРСМ и «Белую Русь»

13 мая 2018 11:58
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Новости Беларуси. Традиционно главные торжества в честь праздника в Минске прошли на площади Государственного флага,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень почётно». На площади Государственного флага в Минске приняли в пионеры, БРСМ и «Белую Русь» -1

Здесь лучших октябрят приняли в пионеры, пополнилась и организация «Белая Русь», а активисты Белорусского республиканского союза молодёжи получили билеты организации.

«Это очень почётно». На площади Государственного флага в Минске приняли в пионеры, БРСМ и «Белую Русь» -4

Тамара Грецкая, ученик средней школы:
Это очень почётно в этот праздник принять в пионер-лидеры. Пионеры – это хорошие, добрые люди, которые готовы прийти на помощь.

«Это очень почётно». На площади Государственного флага в Минске приняли в пионеры, БРСМ и «Белую Русь» -7

Артём Варапай, ученик средней школы:
Это очень важный праздник и обязательно здесь нужно быть, потому что Государственный герб и Государственный флаг Республики Беларусь – это неотъемлемая символика, которая доказывает, что мы мирная независимая страна.

«Это очень почётно». На площади Государственного флага в Минске приняли в пионеры, БРСМ и «Белую Русь» -10

Надежда Великая, заместитель начальника отдела комитета по образованию Мингорисполкома:
Это лидеры, которые участвуют в общественной жизни не только учреждения образования, но и города. Они помогают и ветеранам Великой Отечественной войны, в различных акциях участвуют, в благоустройстве нашего города, в благоустройстве захоронений погибших.

«Это очень почётно». На площади Государственного флага в Минске приняли в пионеры, БРСМ и «Белую Русь» -13

Отмечать этот день на площади флага в Минске уже традиция. Она символизирует преемственность поколений.

«Это очень почётно». На площади Государственного флага в Минске приняли в пионеры, БРСМ и «Белую Русь» -16

# БРСМ # общество # Фотофакт

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