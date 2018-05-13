В форме лотосов, кувшинок и лилий: в Гродно прошёл фестиваль водных фонариков

Новости Беларуси.Необычное зрелище могли наблюдать жители и гости Гродно. Там прошёл романтичный фестиваль водных фонариков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красочные фонарики в форме лотосов, кувшинок и лилий опустись на гладь реки Городничанки. Горожане, туристы, влюблённые и семейные пары – десятки людей всех возрастов пришли на флешмоб в парк Жилибера.

Зажигая свечу, полагалось загадать желание. По словам организаторов, такая традиция пришла с Древнего Востока. По легенде светящийся фонарик должен проплыть по реке и не утонуть, тогда желание обязательно исполнится.

Анастасия и Борис Рубин, жители Гродно:

В первый раз. И мы очень любим такие праздники. Чтобы запустить и загадать желание.

Наверное, единственное желание у всех влюблённых – это быть счастливыми.

Дмитрий и Яна Ерук, жители Гродно:

Мы сегодня венчались в церкви Коложской и решили и решили сюда прийти на праздник фонариков.

​​​​– Какое желание загадаете?

– Детей побольше!