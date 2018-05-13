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В форме лотосов, кувшинок и лилий: в Гродно прошёл фестиваль водных фонариков

13 мая 2018 13:00
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Новости Беларуси.Необычное зрелище могли наблюдать жители и гости Гродно. Там прошёл романтичный фестиваль водных фонариков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В форме лотосов, кувшинок и лилий: в Гродно прошёл фестиваль водных фонариков-1

Красочные фонарики в форме лотосов, кувшинок и лилий опустись на гладь реки Городничанки. Горожане, туристы, влюблённые и семейные пары – десятки людей всех возрастов пришли на флешмоб в парк Жилибера.

В форме лотосов, кувшинок и лилий: в Гродно прошёл фестиваль водных фонариков-4

Зажигая свечу, полагалось загадать желание. По словам организаторов, такая традиция пришла с Древнего Востока. По легенде светящийся фонарик должен проплыть по реке и не утонуть, тогда желание обязательно исполнится.

В форме лотосов, кувшинок и лилий: в Гродно прошёл фестиваль водных фонариков-7

Анастасия и Борис Рубин, жители Гродно:
В первый раз. И мы очень любим такие праздники. Чтобы запустить и загадать желание.
Наверное, единственное желание у всех влюблённых – это быть счастливыми.

В форме лотосов, кувшинок и лилий: в Гродно прошёл фестиваль водных фонариков-10

Дмитрий и Яна Ерук, жители Гродно:
Мы сегодня венчались в церкви Коложской и решили и решили сюда прийти на праздник фонариков.
​​​​– Какое желание загадаете?
– Детей побольше!

В форме лотосов, кувшинок и лилий: в Гродно прошёл фестиваль водных фонариков-13

Романтику вечера сопровождали и звуки скрипки. Концерт под открытым небом создавал хорошее настроение участникам фестиваля. А по-настоящему зажгли чувства огненным шоу.

В форме лотосов, кувшинок и лилий: в Гродно прошёл фестиваль водных фонариков-16

В форме лотосов, кувшинок и лилий: в Гродно прошёл фестиваль водных фонариков-18

# Необычное # общество # Борис Рубин # Яна Ерук # Фотофакт

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