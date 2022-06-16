ЦТ по русскому языку проводится в Беларуси 16-17 июня

Новости Беларуси. Новое испытание для абитуриентов. В Беларуси 16 июня пройдет централизованное тестирование по русскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже второй предмет из списка необходимых для поступления в вузы. Тестирование продлится два дня в стенах 41 учреждения образования.

Также уровень знаний будут определять по таким дисциплинам, как обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география. В заключительный день экзаменов – 6 июля – предстоит пройти тестирование по всемирной истории.