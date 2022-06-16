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ЦТ по русскому языку проводится в Беларуси 16-17 июня

16 июня 2022 06:25
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Новости Беларуси. Новое испытание для абитуриентов. В Беларуси 16 июня пройдет централизованное тестирование по русскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже второй предмет из списка необходимых для поступления в вузы. Тестирование продлится два дня в стенах 41 учреждения образования.

Также уровень знаний будут определять по таким дисциплинам, как обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география. В заключительный день экзаменов – 6 июля – предстоит пройти тестирование по всемирной истории.

ЦТ по русскому языку проводится в Беларуси 16-17 июня-1

Определены и резервные дни для сдачи ЦТ для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в нем в основные дни.

Расписание ЦТ в Беларуси. Когда и какие экзамены будут проводиться, читайте здесь.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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