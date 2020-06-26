ЦТ по русскому языку пройдёт в Беларуси 26 июня

Новости Беларуси. 26 июня абитуриентов ожидает испытание по русскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На него зарегистрировалось более 52 тысяч человек. Тестирование по этому предмету будет проходить и 27 июня. В два дня из-за ситуации с коронавирусом организуют и ЦТ по математике.

Что касается формата самих тестов, то он остался прежним. Исключение составят физика и математика. По ним добавили два задания. В целом, как отмечают в Республиканском институте контроля знаний, все формы заданий уже знакомы абитуриентам: они использовались на репетиционном тестировании.