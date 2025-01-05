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Значительная часть обращений минчан в Администрацию Президента касается благоустройства территорий

05 января 2025 08:26
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Первый год пятилетки качества будет посвящен благоустройству. Об этом глава государства объявил в своем новогоднем обращении к белорусскому народу, а позже объяснил этот выбор на первом в новом году совещании с доверенными лицами. Цель, прежде всего, повысить качество жизни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительная часть обращений минчан в Администрацию Президента касается благоустройства территорий-2

Каждый хочет, чтобы его дом, город, страна были уютными, чистыми, комфортными. В этом направлении уже сделано немало, но еще есть к чему стремиться. А сплотившись, взявшись за дело, как у белорусов принято, толокой, можно добиться куда больших результатов. Тем более, что запрос исходит от самого общества. Стоит только проанализировать наиболее частые обращения от граждан.

Значительная часть обращений минчан в Администрацию Президента касается благоустройства территорий-4

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Дело в том, что по результатам обработки обращений граждан, которые поступают сегодня депутатскому корпусу и в Администрацию Президента значительная часть касается благоустройства территорий нашей страны. Поэтому и объявлен 2025-ый годом благоустройства. Очень важно сегодня нам, всем вместе, всем белорусам включится в этот процесс.

За дело возьмемся основательно: впервые глава государства будет детально регулировать эти вопросы. Главе Администрации Президента поручено подготовить указы о пятилетке качества и годе благоустройства.

# Олег Дьяченко

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