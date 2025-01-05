Значительная часть обращений минчан в Администрацию Президента касается благоустройства территорий

Первый год пятилетки качества будет посвящен благоустройству. Об этом глава государства объявил в своем новогоднем обращении к белорусскому народу, а позже объяснил этот выбор на первом в новом году совещании с доверенными лицами. Цель, прежде всего, повысить качество жизни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый хочет, чтобы его дом, город, страна были уютными, чистыми, комфортными. В этом направлении уже сделано немало, но еще есть к чему стремиться. А сплотившись, взявшись за дело, как у белорусов принято, толокой, можно добиться куда больших результатов. Тем более, что запрос исходит от самого общества. Стоит только проанализировать наиболее частые обращения от граждан.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Дело в том, что по результатам обработки обращений граждан, которые поступают сегодня депутатскому корпусу и в Администрацию Президента значительная часть касается благоустройства территорий нашей страны. Поэтому и объявлен 2025-ый годом благоустройства. Очень важно сегодня нам, всем вместе, всем белорусам включится в этот процесс.

За дело возьмемся основательно: впервые глава государства будет детально регулировать эти вопросы. Главе Администрации Президента поручено подготовить указы о пятилетке качества и годе благоустройства.