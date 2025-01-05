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Резиденция Деда Мороза на «Линии Сталина» завершает работу

05 января 2025 08:02
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Резиденция Деда Мороза на «Линии Сталина» завершает свою работу. Локация ежегодно становится местом притяжения белорусов и гостей нашей страны вот уже 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Резиденция Деда Мороза на «Линии Сталина» завершает работу-2

В праздничный период комплекс посещает около 10 тысяч человек. В первую очередь приезжают ради встречи с необычным Дедушкой Морозом, который передвигается на настоящем советском танке. Каждый день на территории для гостей работали 14 интерактивных зон и множество увлекательных квестов. Встретиться со сказочными персонажами вновь можно будет следующей зимой.

# Линия Сталина

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