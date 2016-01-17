Циклоны «Даниэлла» и «Эмма» прошлись по Беларуси: хроника событий

Новости Беларуси. Начнем с главного, а вернее с самого обсуждаемого. Две темпераментные дамы стали основными ньюсмейкерами уходящей недели. Они пришли с запада, сбросили шубы в Беларуси и ушли на восток. Их проделки обсуждают во дворах и на кухнях, в общественном транспорте и социальных сетях.

Циклоны «Даниэлла» и «Эмма» подбросили работу коммунальникам, электрикам, да и всем, собственно, белорусам. Устроили серьезный экзамен для вертикали власти, дали надежду на хороший урожай аграриям, но, главное, принесли нам настоящую снежную зиму, по которой мы за совсем не зимний декабрь ох как соскучились. Хроника – в сюжете программы «Недели» на СТВ.

«Даниэлла» в Беларуси. Стремительно ворвалась и, как капризная женщина, с одной стороны разукрасила страну сказочно-зимними узорами, да так что глаз не оторвать, укрыла поля, как заботливая мать, чтобы озимые не замерзли, чтобы мы с урожаем остались, а после засушливых лет водоемы наполнились водой.

Но, с другой стороны, и характер показала: вырывала столбы, рвала провода и ломала деревья.

Больше всех от таких капризов досталось Стародорожскому району. Обильный снегопад прошелся по всей стране, но только здесь «Даниэлла» показала свой необычный характер – ледяной дождь. Явление для Беларуси абсолютно не типичное.

В обычном состоянии провода могут пружинить до земли, а здесь они обледенели так, что потеряли возможность для маневра. И попросту рвались. Особенно под тяжестью деревьев.

Сергей Матюшевский, генеральный директор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

С экранов телевизора мы видели это где-то в Германии, Америке, где были большие отключения в связи с ледяным дождем. У нас в республике я такого не помню.

Силы были мобилизованы. Хотя должен сказать, что с большим опозданием. Нужно было более оперативно принимать решения и адекватные ситуации меры.

Ложка дегтя действительно была. Не все службы оказались готовы к таким масштабным проискам «Даниэллы».

Без электричества циклон оставил 1390 населенных пунктов. В том числе медучреждения, ФАПы и больницы сестринского ухода. Из сельских стационаров людей срочно перевели в районные клиники.

Валентина Хруковская, пациент УЗ «Стародорожская центральная районная больница»:

В автобусе шикарно ехала! Только не могла посмотреть по сторонам: поломанные деревья лежали. Но уже расчищенная была дорога.

Дмитрий Лазарь, главный врач УЗ «Стародорожская центральная районная больница»:

Были выделены дополнительные койки. Все пациенты были госпитализированы в центральную районную больницу.

Во вторник утром ученикам сообщили: каникулы продлеваются. Вот так пустовали классы три дня.

Владимир Девятень, директор УО УПК «Пасекский детский сад – средняя школа»:

Мы наверстаем, потому что суббота у нас считается шестым школьным днем. Занятий обычно нет. Поэтому мы те занятия, которые пропустили во вторник, среду и четверг, мы наверстаем по субботам.

А вот в детских садах перерыв оказался однодневным. Сюда в первую очередь привезли генератор. Температура в помещениях быстро достигла необходимых для малышей показателей.

Вот такую картину — генератор возле самых значимых объектов или его выгрузка-погрузка — в этих краях на неделе наблюдали часто. В том числе специальные дизельные установки перевозили по графику дойки коров от одной фермы к другой. Ведь обесточенная ферма – это риск потерять продукцию. Самые крупные, конечно, оснащены аварийными системами. Таковых более полутысячи.

После капризов «Даниэллы» принято решение: стационарными генераторами обеспечат каждую ферму с поголовьем в тысячу коров. Остальные в случае необходимости смогут воспользоваться передвижными.

Пока на месте буквально вырванных с корнем столбов вкапывали новые, сельчанам подвозили воду, расчищали дороги для автолавок, в магазинах пополняли запасы свечей.

Местные жители не унывали. Готовка в печке или на газовой плите. Продукты из холодильника — во двор на мороз.

Ольга Русакович:

Плохо то, что нет связи, не можем посмотреть телевизор и выйти в Интернет, чтобы посмотреть хотя бы какие-то новости. А так нормально. Вода у нас есть, тепло в доме, только что нет электричества. Но мы спасаемся: у нас есть свечи, фонарики на все случаи жизни. Мы и на Старый Новый год без света были. Зато при свечах – романтика!

Лесники, военные, МЧС, волонтеры, альпинисты и, разумеется, энергетики работали круглосуточно и в труднодоступных местах.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

100 км сетей напряжением 10 кВ проходит по лесным массивам. 70 км линий разрушены. И речь идет сегодня не просто о восстановлении линий электропередач, а речь идет о новом строительстве.

За ситуацией онлайн следила вся вертикаль власти. Еще в начале недели глава государства, вручая госнаграды, заметил: справиться с сюрпризами погоды можно только сообща. По итогам оперативной ликвидации последствий у главы государства разговор об уроках «Даниэллы».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам надо благодарить Бога, что он нам послал нам стихию. У нас повысыхали реки, у нас высохли озера, болота высохли, в колодцах воды не было. О чем это говорит? Вот это была стихия. И чем больше сегодня выпадет снега, тем быстрее мы восстановим экологическое равновесие. Поэтому страдать и стенать не надо. Более того, что это за стихия? 20 см снега выпало. Да, плохо, что одновременно, в одни сутки, и надо пошевелиться, чтобы расчистить и дороги, и подходы, и дворы. И, второе, это экзамен. Как случилось так, что обесточено было почти полторы тысячи населенных пунктов? И чем у нас МЧС занимается? Вот почему вы здесь не требуете от Потупчика, от Сивака, от Русого, чтобы там был порядок, а выходите и проводку эту, как в советские времена, изучаете. Это надо делать, но вы потребуйте с них, чтобы порядок был, и сами к этому подключитесь. До каких пор на линии электропередач будут падать деревья?

Из масштабного обрыва электропроводов извлекли урок. Теперь просеки вдоль линий расширят, чтобы избежать повреждений от падения деревьев.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Вот эта задача будет выполнена в течение 3 месяцев. Это большая работа, но эта работа будет оправдана, которая позволит нам исключить в последующем сложностей.

На уборку дорог вышли тысячи единиц техники. За лопаты по всей стране взялись десятки тысяч человек. Тем, кто не справлялся со снегом самостоятельно, помогали другие.

Водителям, конечно, пришлось несладко. Первое время с трудом передвигались по дорогам. А припаркованные вдоль проезжей части авто еще больше затрудняли уборку.

В первый день кто-то опаздывал из-за задержек транспорта. Хотя в целом транспортное сообщение обошлось без сбоев.

В Заславле местным жителям на помощь пришел председатель Белорусской автомобильной внедорожной федерации. Евгений Селиверстов на свой внедорожник прикрепил снегоуборочную лопату от трактора «Беларус». В этом благом деле сказался опыт трехгодичной давности, времен «Хавьера».

На сей раз снега выпало гораздо меньше, но кто-то и сейчас не с первого раза откопал свою машину. Впрочем, общими усилиями дороги расчистили.

По такому случаю во дворах появились даже полевые кухни. Поработав, можно было пообедать. А пообедав, снова поработать.

Одно из предложений, которое принесла «Даниэлла» – это сделать уборку парковочного места для автовладельца обязательным. То есть ввести административную ответственность за неубранный возле машины снег. Функцию мониторинга может взять на себя ГАИ. Пока идея в статусе предложения. Но группу поддержки уже нашла.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Задача же не оштрафовать кого-то, привлечь к ответственности. Задача в том, чтобы те граждане, которые занимают такие места, просто вышли и убрали вокруг своих автомобилей.

Общество:

Да, если бы каждый чистил, было бы лучше во дворах.

Возле своей машины должен убирать владелец. У нас есть машина. Мы в первую же ночь вышли и почистили. Любишь ездить – люби и саночки повозить!

Уж кому капризы «Даниэллы» точно пришлись по вкусу, так это аграриям.

Аграрий:

Посмотрите, какая красота! Может коммунальщики и дорожники расстроены, но аграрии точно нет! Глубина снежного покрова сейчас составляет где-то 22 см. Это оптимальная глубина для того, чтобы озимые нормально перезимовали, а весной тронулись в рост.

Озимые теперь под надежной защитой снежного одеяла. А плодородная почва, восстановившая уровень влаги, обещает хороший урожай.

Поспособствовала этому и пришедшая в субботу на смену «Даниэллы» «Эмма».

Теперь толщина снежного покрова в отделенных местах доросла до 38 сантиметров.

В радость такая погода детям, да и взрослым любителям зимних забав. А если кто не стал рассчитывать в таких условиях на железного коня, так можно прокатиться на санях с одной лошадиной силой.

Белорусы все-таки умеют подойти к невзгодам с чувством юмора. В Стародорожском районе теперь шутя: после нескольких кряду романтичных вечеров и ночей без телевизора, интернета, зато по-зимнему прохладных и при свечах, сентябрь может стать месяцем беби-бума. Вполне вероятно, что в рейтинг популярных имен для девочек, рожденных через 9 месяцев, войдут «Эмма» и «Даниэлла».